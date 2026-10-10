Σάντουιτς σπιτικής φοκάτσια, για το σχολείο ή το γραφείο

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Ζουμερή και αφράτη φοκάτσια που μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι και να την γεμίσετε με κρέμα ψητής πιπεριάς, φέτες μοτσαρέλας, αλλαντικά της επιλογής σας και φρέσκα λαχανικά.

Μια πρόταση ιδανική για το γραφείο, το σχολείο, την εκδρομή, αφού μπορείτε μεταφέρετε την κομμένη focaccia και υλικά για την γέμιση σε ξεχωριστά δοχεία, ώστε ο καθένας από την παρέα να στήσει το δικό του σάντουιτς όπως επιθυμεί.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τη φοκάτσια

4 φλιτζάνια (510 γραμμάρια) αλεύρι γ.ο.χ. ή αλεύρι για ψωμί

2 κουταλάκια του γλυκού (10 γραμμάρια) αλάτι

2 κουταλάκια του γλυκού (8 γραμμάρια) ξηρή μαγιά στιγμής

2 φλιτζάνια (450 ml) χλιαρό νερό

Λίγο βούτυρο για επάλειψη του ταψιού

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, χωριστά

Νιφάδες θαλασσινού αλατιού

1-2 κουταλάκια του γλυκού δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Για τη γέμιση

1 μεγάλη ψητή πιπεριά Φλωρίνης, στραγγισμένη και ψιλοκομμένη

200 γραμμάρια τυρί κρέμα

1 τσιμπιά αλάτι

Λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

2 ντομάτες, κομμένες σε φέτες

2 μπάλες φρέσκιας μοτσαρέλλας, κομμένες σε φέτες

12 φέτες προσούτο ή άλλο σαλάμι

2 χούφτες ρόκα

Εκτέλεση

1. Αρχικά σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε μαζί το αλεύρι, το αλάτι και την ξερή μαγιά. Προσθέστε το χλιαρό νερό. Χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σπάτουλα, ανακατέψτε μέχρι να απορροφηθεί το υγρό και τα υλικά να σχηματίσουν μια κολλώδη μπάλα ζύμης. Αλείψτε ελαφρά την επιφάνεια της ζύμης με ελαιόλαδο. Καλύψτε το μπολ με μια υγρή πετσέτα κουζίνας, ένα υφασμάτινο κάλυμμα για μπολ ή καλύτερα με πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε το στο ψυγείο αμέσως, για τουλάχιστον 12 ώρες ή για έως και 3 ημέρες.

2. Στρώστε ένα μεγάλο ταψί 33 Χ 45 εκατοστά με λαδόκολλα ή λαδώστε το με λίγο βούτυρο. Ρίξτε επιπλέον 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο στο ταψί και τοποθετήστε προσεκτικά το κομμάτι ζύμης, ώστε να μην ξεφουσκώσει. Κυλήστε τη ζύμη στο λάδι για να καλυφθεί παντού, σχηματίζοντας μια πρόχειρη μπάλα. Σε αυτό το στάδιο μη την πειράξετε. Αφήστε την να ξεκουραστεί για 3 έως 4 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία της κουζίνας σας (Σημείωση: δεν χρειάζεται να την σκεπάσετε για αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας δωματίου).

3. Τοποθετήστε μια σχάρα στη μέση του φούρνου και προθερμάνετέ τον στους 220° C. Αν χρησιμοποιήσετε δεντρολίβανο, πασπαλίστε το πάνω από τη ζύμη. Ρίξτε τις άλλες 2 κουταλιές της σούπας λάδι πάνω στη ζύμη που εντωμεταξύ θα έχει απλώσει. Τρίψτε ελαφρά τα χέρια σας στο λάδι για να καλυφθούν και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα ακροδάχτυλά σας, πιέστε ευθεία προς τη βάση τους σκεύους για να δημιουργήσετε βαθιές λακκούβες. Αν χρειαστεί, ζουλήξτε και τραβήξτε απαλά τη ζύμη για να γεμίσει το ταψί. Πασπαλίστε με θαλασσινό αλάτι παντού.

4. Μεταφέρετε το ταψί στο φούρνο και ψήστε για 25 έως 30 λεπτά, μέχρι η κάτω πλευρά να ροδίσει και να γίνει τραγανή. Βγάλτε το ταψί από τον φούρνο και μεταφέρετε τη φοκάτσια σε μια σχάρα. Αφήστε την να κρυώσει για 10 λεπτά πριν την απολαύσετε σκέτη αλλά αφήστε την να κρυώσει εντελώς αν έχετε σκοπό να φτιάξετε σάντουιτς.

5. Κόψτε την κρύα φοκάτσια σε 6 μεγάλα τετράγωνα και χωρίστε τα στη μέση κατά μήκος.

6. Ετοιμάστε την κρέμα ψητής πιπεριάς, αφήνοντας την πιπεριά να στραγγίσει από τα υγρά και ταμπονάροντάς την πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Ψιλοκόψτε την και ανακατέψτε την με το τυρί κρέμα και λίγο αλατοπίπερο.

7. Για το στήσιμο των σάντουιτς, αλείψτε το κάτω μισό της φοκάτσιας με την κρέμα ψητής πιπεριάς, μοιράστε τις φέτες ντομάτας, τη μοτσαρέλα, το προσούτο και τη ρόκα, αλατοπιπερώστε, ραντίστε με λίγο ελαιόλαδο και τοποθετήστε τα καπάκια από πάνω. Τυλίξτε κάθε σάντουιτς σε πλαστική μεμβράνη ή λαδόκολλα όσο πιο σφικτά μπορείτε, για να απορροφηθούν οι γεύσεις και τα υλικά.

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