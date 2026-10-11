Νίκος Καρβέλας: «Καμία ένταση με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ» έξω από το σπίτι του – Διαψεύδει το περιβάλλον του

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Σε κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών που θέλουν τον Νίκο Καρβέλα να έχει έρθει σε λεκτική αντιπαράθεση με ελεγκτές της ΑΑΔΕ έξω από το σπίτι του, την Παρασκευή, προχώρησε το περιβάλλον του.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του μουσικοσυνθέτη διευκρίνισαν, μέσω της εκπομπής «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, πως ο μουσικοσυνθέτης έλαβε πρόσκληση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προσκομίσει τα φορολογικά του βιβλία.

Υποστήριξαν, μάλιστα, πως η επίδοση του σχετικού εγγράφου πραγματοποιήθηκε ομαλά, ενώ εξέφρασαν την προθυμία του Νίκου Καρβέλα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Ανέφεραν πως ο λογιστής του αναμένεται να καταθέσει τα απαραίτητα στοιχεία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση

Το ντόμινο των φορολογικών ελέγχων άνοιξε η μετωπική σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση και η μεταξύ τους οικονομική διάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Άννα Βίσση ξεκινώντας από τις δύο συναυλίες που έδωσε η ερμηνεύτρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τα δύο live διοργανώθηκαν από μία εταιρία παραγωγής μορφής ΙΚΕ η οποία δεν δήλωσε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ και δεν ανήκει στην Άννα Βίσση.

Στο στόχαστρο και η περιοδεία στην Ευρώπη

Στο μικροσκόπιο μπήκε και η μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση πέρυσι τον Οκτώβριο η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσελντορφ, στην Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.

Οι εταιρίες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι σύμφωνα με πληροφορίες ΕΕ συμφερόντων της ιδίας και δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ το 2024-25 αξίας άνω των 50.000 ευρώ.

Τέλος εξετάζονται για το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής από με βάση τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες. Με βάση πληροφορίες οι τελευταίες έχουν λάβει αμοιβές 80.000 ευρώ για τις δύο συναυλίες της «απόλυτης» στο Καλλιμάρμαρο και την μίνι περιοδεία στο εξωτερικό και φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βίσση.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και για τους δύο καλλιτέχνες μετά την αποκάλυψη για την σκληρή κόντρα τους που ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά την θριαμβευτική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

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