3PSalads: Η επόμενη κίνηση Θεοδωρόπουλου στα τρόφιμα με στόχο νέες αγορές και κερδοφορία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η 3P Salads, μετά την απόκτηση του 70% των μετοχών της από την Αμβροσία, θυγατρική του ομίλου Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η οποία έχει ισχυρή παρουσία στην παραγωγή σαλατών, σαλτσών και άλλων προϊόντων που απευθύνονται κυρίως στον κλάδο της εστίασης.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η νέα διοίκηση καλείται να αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητες της επιχείρησης και να αναπτύξει συνεργασίες με περισσότερους πελάτες.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η εταιρεία διαθέτει σταθερή βάση δραστηριοτήτων, αλλά αντιμετωπίζει πιέσεις στην κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2025 σε 19,54 εκατ. ευρώ, έναντι 19,31 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μικρή αύξηση περίπου 1,2%.

Αντίθετα, τα EBITDA υποχώρησαν στα 3,03 εκατ. ευρώ, από 3,13 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ το 2024.

Το στοίχημα των νέων προϊόντων

Η στρατηγική της επόμενης ημέρας στηρίζεται στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και στην ανάπτυξη νέων αγορών.

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις περίπου 534.000 ευρώ σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και άλλα πάγια στοιχεία, με στόχο τη βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να υποστηρίξουν την παραγωγή πρόσθετων προϊόντων και τη μεγαλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

Η 3P Salads δραστηριοποιείται σε μια αγορά που επηρεάζεται από την ανάπτυξη των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων.

Για τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου, η δυνατότητα σταθερών παραδόσεων, η ποιότητα και η ανταγωνιστική τιμολόγηση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εξασφάλιση μακροχρόνιων συμβολαίων.

Οι συνέργειες με την Αμβροσία

Η ένταξη της 3P Salads στην ευρύτερη επιχειρηματική οργάνωση της Bespoke δημιουργεί δυνατότητες συνεργασίας στις προμήθειες, στις μεταφορές, στις πωλήσεις και στην ανάπτυξη προϊόντων.

Οι συνέργειες αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στον περιορισμό του κόστους και στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η πραγματική τους απόδοση θα εξαρτηθεί από τον βαθμό λειτουργικής ενοποίησης και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου.

Το αυξημένο κόστος ενέργειας και μεταφορών αποτελεί πρόσθετη πρόκληση, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις τροφίμων που απαιτούν οργανωμένα δίκτυα διανομής και ελεγχόμενες συνθήκες συντήρησης προϊόντων.

Για το 2026, η διοίκηση προσδοκά βελτίωση των αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ενίσχυση των πωλήσεων και στην επέκταση σε νέες αγορές.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η αλλαγή ιδιοκτησίας να οδηγήσει σε ουσιαστική ανάπτυξη και όχι μόνο σε μεγαλύτερη εταιρική συγκέντρωση.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο όμιλος Θεοδωρόπουλου συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στα τρόφιμα, αναζητώντας δραστηριότητες με δυνατότητες ανάπτυξης και εμπορικών συνεργειών.

Διαβάστε επίσης

CrediaBank: Ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα οι καταθέσεις μετά την αξιολόγηση της Fitch

Αγροδιατροφή: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες για την κυκλική οικονομία στο TrophyΤροφή της Κορίνθου

ΔΕΗ Fiber: Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε 70 περιοχές με κάλυψη 1,5 εκατ. συνδέσεων