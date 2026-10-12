Δούρου: Αυτόνομη κάθοδος αν δεν υπάρξει ενότητα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή

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Τη σιγουριά της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στην επόμενη Βουλή εξέφρασε για ακόμη μία φορά η Ρένα Δούρου, τονίζοντας ότι το κόμμα θα δώσει αυτόνομα τη μάχη, αν δεν υπάρξει ενότητα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς», σημείωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέντευξή της στην Κυριακάτικη Χαραυγή της Κύπρου.

«Παλεύουμε για να υπάρξει τελικά ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή όχι για ένα γινάτι αλλά για να είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, που ασφυκτιά από τη σήψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της Δεξιάς», πρόσθεσε.

Η Ρένα Δούρου άσκησε κριτική στις υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, υποστηρίζοντας ότι η πολυδιάσπαση διευκολύνει την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία.

Κατά την εκτίμησή της, οι δημοσκοπικές έρευνες δείχνουν ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να επικρατήσει μόνο του απέναντι στη ΝΔ, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά αναγκαία την πολιτική συνεργασία.

«Η ενότητα λοιπόν απέναντι στη Δεξιά είναι μονόδρομος και υποχρέωση για τις προοδευτικές δυνάμεις», ανέφερε, στρέφοντας τα βέλη της τόσο προς το ΠΑΣΟΚ όσο και προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενη στις εσωκομματικές εξελίξεις και στην επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου ξεκαθαρίζει ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα μέλη του κόμματος, σύμφωνα με τις καταστατικές διαδικασίες.

«Για αυτήν θα αποφασίσουν κυρίαρχα τα μέλη μας στη βάση των όσων προβλέπει το καταστατικό μας, το οποίο δεν επιτρέπει αδιέξοδα και μεσιανισμούς αλλά δίνει λύσεις», αναφέρει.

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι η δυσκολότερη περίοδος έχει παρέλθει, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει πως εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό ρόλο και κοινωνική αναφορά.

«Έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα, αποδείξαμε ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο όπως ήθελαν κάποιες Κασσάνδρες», δηλώνει.

Η Ρένα Δούρου βρέθηκε στην Κύπρομε αφορμή τη συμμετοχή της, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου.

«Κάθε φορά, η συγκίνηση παραμένει ατόφια. Αφορά μνήμες τραγικά ζωντανές που μας εγκαλούν. Μας θυμίζουν το χρέος μας. Να μην ξεχάσουμε ποτέ. Να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της συνεχιζόμενης αδικίας. Για να υπάρξει δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ένα πάγιο αίτημα, που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θέτει παντού ζητώντας σταθερά από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει π.χ. τη θέση του Μη Μόνιμου Μέλους του ΣΑ του ΟΗΕ προς αυτήν την κατεύθυνση», σημείωσε η Ρένα Δούρου.

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