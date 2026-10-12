«Έπιασαν» την κορυφή της τηλεθέασης οι «Μπλε ώρες» την Παρασκευή (9/10)

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Υψηλή επίδοση κατάφερε το επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες» της Παρασκευής με τον έντονο ανταγωνισμό στο prime time, ένδειξη επιβεβαίωσης των επιλογών του ΣΚΑΪ να έχει φέτος προτάσεις μυθοπλασίας και μάλιστα από τον πολυτάλαντο Ανδρέα Γεωργίου.

Αχτύπητο ακόμα και στην επανάληψή του, το «Σόι σου» αναδείχθηκε δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, με τρίτο το επεισόδιο της δραματικής σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Mega και, σε απόσταση αναπνοής, τέταρτο το επεισόδιο της ευλογημένης κωμικής σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό».

Στη μέση της 10άδας με τα δημοφιλέστερα, τα τηλεπαιχνίδια «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «Deal», με τον «Τροχό της τύχης» λίγες θέσεις πιο κάτω. Έντονη επίσης και η εκπροσώπηση της ενημέρωσης στο Top 10 της ημέρας.

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