ΕΣΡ: Πρόστιμα σε τέσσερα ΜΜΕ για την κάλυψη της αυτοκτονίας των μαθητριών στην Ηλιούπολη

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Σε χρηματικές κυρώσεις συνολικού ύψους 135.000 ευρώ προχώρησε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε Mega, Star, Open και Pronews.gr για τον τρόπο που κάλυψαν την υπόθεση αυτοκτονίας δύο ανήλικων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, τον περασμένο Μάιο.

Αιτία η μετάδοση πλάνων από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν νεκρά οι δύο έφηβες και την προβολή ενός σημειώματος που είχαν αφήσει πριν την αυτοκτονία τους.

Χρηματική κύρωση ύψους 30.000 ευρώ επιβλήθηκε στο Mega για «μετάδοση γεγονότων χωρίς προσοχή και αίσθημα ευθύνης κατ’ εξακολούθηση» από το «Live News» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, την 12η Μαΐου 2026.

Ωστόσο η μητρική εταιρεία του σταθμού απαλλάχθηκε ομόφωνα από την παράβαση της «υποχρέωσης σεβασμού μνήμης νεκρών και ιδιωτικού βίου οικείων θανόντων».

Τρία πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 ευρώ επιβλήθηκαν στο Star. Συγκεκριμένα, 15.000 ευρώ για την «προβολή χωρίς σπουδαίο λόγο εικόνων και ήχων που επιτείνουν τον πόνο στα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος των αναφερόμενων προσώπων», 15.000 ευρώ για τη «μετάδοση των γεγονότων χωρίς το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης» και 15.000 ευρώ για τη «μετάδοση προγράμματος που θέτει σε κίνδυνο την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων», για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, την 12η Μαΐου 2026. Τα ίδια ακριβώς πρόστιμα (τρία 15χίλιαρα δηλαδή- συνολικά 45.000 ευρώ) επιβλήθηκαν και στο Pronews.gr, για την ανάρτηση στο Instagram του βίντεο της πτώσης των δύο κοριτσιών, ως αναδημοσίευση από το Star.

Εξάλλου, πρόστιμο 15.000 ευρώ επιβλήθηκε ομοφώνως στο Open, για την «αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο και πένθος και την πρόκληση πόνου σε πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος θύματος αυτοχειρίας», από το κεντρικό του δελτίο ειδήσεων που μεταδόθηκε την 12η Μαΐου 2026, σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής που εποπτεύει την τήρηση και εφαρμογή του νόμου για τα ΜΜΕ. Ωστόσο, το κανάλι της Παιανίας απαλλάχθηκε -επίσης ομόφωνα- για το ενδεχόμενο παράβασης της νομοθεσίας περί «σεβασμού της μνήμης νεκρού».

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