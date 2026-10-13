ΗΛΙΟΣ: Επενδύει στη βιωματική προώθηση των ζυμαρικών με τη Ντίνα Νικολάου στα σούπερ μάρκετ

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Στην άμεση επαφή με τους καταναλωτές και στην ανάδειξη νέων τρόπων αξιοποίησης των παραδοσιακών ζυμαρικών στην καθημερινή διατροφή εστιάζει η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, συνεχίζοντας τις δράσεις μαγειρικής σε συνεργασία με τη γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου.

Η πιο πρόσφατη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Άλιμο, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την παρασκευή συνταγών με προϊόντα της εταιρείας και να δοκιμάσουν διαφορετικούς γευστικούς συνδυασμούς.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το κριθαράκι, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα της ελληνικής κουζίνας, το οποίο τα τελευταία χρόνια αποκτά ευρύτερη χρήση μέσα από σύγχρονες συνταγές, όπως το κριθαρότο.

Η Ντίνα Νικολάου παρουσίασε τρεις διαφορετικές προτάσεις, επιχειρώντας να αναδείξει τις δυνατότητες των ζυμαρικών πέρα από τις καθιερωμένες συνταγές.

Η πρώτη βασίστηκε στο κριθαράκι λαχανικών ΗΛΙΟΣ, το οποίο συνδυάστηκε με χταπόδι, φέτα και φινόκιο, ενώ η δεύτερη αξιοποίησε το μέτριο κριθαράκι για την παρασκευή κριθαρότου με τουρλού λαχανικών.

Στην τρίτη συνταγή χρησιμοποιήθηκε πεννάκι λαχανικών ΗΛΙΟΣ, σε σαλάτα με ντοματίνια και τόνο, προσφέροντας μια διαφορετική πρόταση για την καθημερινή κατανάλωση ζυμαρικών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η σεφ παρουσίασε τεχνικές μαγειρέματος, έδωσε πρακτικές συμβουλές και απάντησε σε ερωτήσεις των επισκεπτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα πιάτα.

Η σημασία της άμεσης επαφής με τον καταναλωτή

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΗΛΙΟΣ να ενισχύσει την παρουσία της στο οργανωμένο λιανεμπόριο, επενδύοντας σε δράσεις που συνδέουν την παρουσίαση του προϊόντος με την εμπειρία της κατανάλωσης.

Σε μια αγορά όπου οι επιχειρήσεις τροφίμων καλούνται να ανταγωνιστούν τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και διαφοροποίησης προϊόντων, οι εκδηλώσεις μαγειρικής μέσα στα καταστήματα αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό.

Παράλληλα, η αξιοποίηση γνωστών προσώπων της γαστρονομίας επιτρέπει στις εταιρείες να παρουσιάζουν τις δυνατότητες των προϊόντων τους μέσα από συγκεκριμένες χρήσεις, αντί να περιορίζονται στην παραδοσιακή διαφημιστική προβολή.

Για τη βιομηχανία ζυμαρικών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια διεύρυνσης των περιστάσεων κατανάλωσης, καθώς προϊόντα που συνδέονται με κλασικά οικογενειακά γεύματα μπορούν να ενσωματωθούν σε περισσότερες καθημερινές συνταγές.

Η ΗΛΙΟΣ, με παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1932, επιχειρεί να αξιοποιήσει τη μακρόχρονη αναγνωρισιμότητά της, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη γαστρονομία.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης ως ιδρυτικό μέλος στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία συγκεντρώνει επιχειρήσεις με ελληνική παραγωγική και επιχειρηματική ταυτότητα.

Το ζητούμενο για ανάλογες εμπορικές πρωτοβουλίες είναι κατά πόσο η αυξημένη αναγνωρισιμότητα και η επαφή με το κοινό μπορούν να μεταφραστούν σε ισχυρότερη παρουσία στο ράφι και σε επαναλαμβανόμενες αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις live cooking αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο για τη διατήρηση της σχέσης των παραδοσιακών προϊόντων με τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

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