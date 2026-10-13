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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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13.10.2026 13:37

«Φαρμάκι» Σιακαντάρη για ΕΛΑΣ: Αριστερό κόμμα που κλείνει το μάτι στα υπερκέρδη

13.10.2026 13:37
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Ο Γιώργος Σιακαντάρης πέταξε τα «καρφιά» του για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα στο θέμα των υπερκερδών.

Ο συγγραφέας και εκ των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, σε ερώτηση που του έγινε από το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών για το αν η ΕΛΑΣ «κλείνει» το μάτι και σε δεξιά ακροατήρια με ορισμένες θέσεις της, άφησε ξεκάθαρο υπονοούμενο για το θέμα των υπερκερδών, ζήτημα για το οποίο η παράταξη ακόμη δεν έχει καταθέσει σαφή πρόταση.

«Η ΕΛΑΣ κλείνει το μάτι σε κοινωνικά στρώματα τα οποία είναι ισχυρά όσον αφορά την θέση τους στην ελληνική κοινωνία και τη σχέση τους με τον πλούτο, όχι ο Α. Τσίπρας αλλά σαν πολιτικός οργανισμός. Ένα κόμμα πρέπει να έχει ή αριστερή θέση ή δεξιά θέση αναλόγως που τοποθετείται, τώρα έχει αριστερή θέση αλλά υπάρχουν και πολλά σημεία …όπως αυτό με τα υπερκέρδη» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν το καταλαβαίνω αυτό με τα υπερκέρδη. Αυτό που προτείναμε στο μανιφέστο είναι η προοδευτική φορολογία. Μπορούμε να έχουμε προοδευτική φορολογία ή όχι και για τα κέρδη γιατί έχουμε προοδευτική φορολογία μόνο για τους εργαζόμενους, δεν έχουμε προοδευτική φορολογία για τους πλούσιους».

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