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13.10.2026 18:14

Κουτσούμπας στο TikTok: Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι κι από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που της στερούν

13.10.2026 18:14
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Στις κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης, αλλά και στη σημερινή κινητοποίηση των φοιτητών στο Σύνταγμα ενάντια στο δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στέγασης, αναφέρθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok.

@twra_kke

🎥 TikTok video του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα, για τη σημερινή κινητοποίηση των φοιτητών στο Σύνταγμα. ✊ Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί όσα της στερούν! 🔥 «Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός αγωνιστικός χειμώνας!»

♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

«Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν πού να μείνουν για να σπουδάσουν, δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών!

Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, το ίδιο έργο: Για τις ανάγκες των πολλών δεν υπάρχουν λεφτά, για τα κέρδη των λίγων και τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς υπάρχουν δισεκατομμύρια!

Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι κι από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που της στερούν!

Ένα είναι σίγουρο: Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός αγωνιστικός χειμώνας!

Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης!

Είμαστε μαζί τους, στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα!».

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