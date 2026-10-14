Alpha Bank: Νέα εταιρική ταυτότητα, αλλαγές στην εξυπηρέτηση και μισθοί 2.300 ευρώ για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

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Σε μια νέα φάση του μετασχηματισμού της περνά η Alpha Bank, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη εταιρική της ταυτότητα και προχωρώντας παράλληλα σε αλλαγές στο μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών και στην πολιτική για τους εργαζομένους της. Μεταξύ των παρεμβάσεων ξεχωρίζουν η καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου μικτού μισθού 2.300 ευρώ για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του δικτύου και η δημιουργία προγράμματος ιατρικής κάλυψης για τους γονείς των εργαζομένων.

Οι ανακοινώσεις έγιναν με αφορμή την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας, η οποία συνοδεύεται από το μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί» και σηματοδοτεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, την ολοκλήρωση ενός εξαετούς κύκλου εσωτερικών αλλαγών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, συνέδεσε τη νέα στρατηγική με την ανάγκη οι τράπεζες να προσφέρουν περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες, τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις.

Μισθοί 2.300 ευρώ και νέες παροχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στην πολιτική ανθρώπινου δυναμικού.

Από την 1η Μαρτίου 2027 καθιερώνεται ελάχιστος εγγυημένος μικτός μηνιαίος μισθός 2.300 ευρώ για τους εργαζομένους του δικτύου που στελεχώνουν θέσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται με την προσπάθεια αναβάθμισης του συμβουλευτικού ρόλου των τραπεζικών στελεχών, καθώς το νέο μοντέλο καταστημάτων δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον οικονομικό σχεδιασμό των πελατών.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το πρόγραμμα Silver Together, το οποίο προβλέπει νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρών για τους γονείς των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσεγγίζουν τους 5.500.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Εργαζόμενοι από διαφορετικές περιοχές της χώρας θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις στις κεντρικές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται υποχρεωτική μετεγκατάσταση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Νέο μοντέλο καταστημάτων

Στο πεδίο της εξυπηρέτησης, η Alpha Bank εγκαινίασε στο Κολωνάκι το πρώτο κατάστημα νέας γενιάς, στο οποίο δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην προσωπική συμβουλευτική και στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, διευρύνθηκε το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου και αναβαθμίστηκαν οι υπηρεσίες myAlpha web και mobile banking.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή μετατόπιση του τραπεζικού δικτύου από τις παραδοσιακές συναλλαγές προς υπηρεσίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο της νέας εταιρικής εικόνας, επανασχεδιάστηκε και το σήμα της τράπεζας, με αναφορά στον Αργυρό Στατήρα της Αίγινας, που είχε επιλεγεί ως σύμβολο το 1972 από τον Γιάννη Κωστόπουλο.

Τον σχεδιασμό ανέλαβε η Pentagram, διατηρώντας βασικά χαρακτηριστικά του αρχαίου νομίσματος.

Το στοίχημα της εμπιστοσύνης

Πέρα από τις αλλαγές στην εταιρική εικόνα, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι η ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ο Βασίλης Ψάλτης επισήμανε ότι η πραγματική αξιολόγηση μιας τράπεζας γίνεται μέσα από την καθημερινή εμπειρία των πελατών, την ποιότητα της εξυπηρέτησης και τη δυνατότητα παροχής ουσιαστικών οικονομικών λύσεων.

Το επόμενο στοίχημα για την Alpha Bank είναι να μετατρέψει τον εταιρικό μετασχηματισμό σε μετρήσιμες βελτιώσεις για πελάτες και εργαζομένους.

Άλλωστε, σε μια περίοδο κατά την οποία η κερδοφορία των τραπεζών έχει ενισχυθεί, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στη νέα εικόνα των καταστημάτων ή στις ψηφιακές εφαρμογές, αλλά επεκτείνεται στο κόστος των υπηρεσιών, στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην ποιότητα της τραπεζικής εξυπηρέτησης.

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