search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 17:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 17:06

Κινητικότητα για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο – Το γαλλικό Abeille Marengo αναλαμβάνει τις βυθομετρήσεις

14.10.2026 17:06
kalodio_new_01234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα επιπλέον καθοριστικό βήμα, στο πλαίσιο της απόφασης να συνεχιστούν οι βυθομετρικές έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, γίνεται σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς το γαλλικής σημαίας πλοίο ABEILLE MARENGO ανέλαβε να διεξάγει τις σχετικές έρευνες για τον Great Sea Interconnector.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, υποβλήθηκε σχετική αίτηση με αντικείμενο “τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)”.

Το αίτημα αφορά την χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών οι οποίες εμπίπτουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων.

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται επίσης ότι στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Eco Sounder – MBES), ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS), μαγνητόμετρο και βίντεο, ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος της συνολικής όδευσης, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση/πόντιση των καλωδίων.

Επιπλέον θα ληφθούν δείγματα γεωτεχνικών “καρότων” για βάθη έως 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η μέθοδος προστασίας των καλωδίων στον πυθμένα.

Το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη ΔΛΑ 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κτλ.

Στα παραπάνω, επισημαίνεται ότι η έκδοση της NAVTEX για τις νέες έρευνες πρόκειται να γίνει εντός των επομένων εβδομάδων, όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Έτσι, όλα δείχνουν ότι οι προετοιμασίες πλέον κορυφώνονται. Αυτή τη στιγμή το γαλλικό πλοίο, μήκους 72 μέτρων, βρίσκεται στη Νάπολη της Ιταλίας.


Διαβάστε επίσης

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση εκτέθηκε με την αποπομπή της Γκίλφοϊλ – Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές

Μαρινάκης για παραίτηση Γκιλφόιλ: «Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση»

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poison

Οικογενειακή υπόθεση η παρενόχληση του στρατιωτικού γιατρού: Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα, η 41χρονη είχε δηλητηριάσει και τη μητέρα του 

floros video podi – new
LIFESTYLE

Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»

helleniq_energy
BUSINESS

Από την αποκατάσταση στην πρόληψη: Πώς τα αντιδιαβρωτικά έργα προστατεύουν τις πυρόπληκτες περιοχές (photos/video)

PHOTO_SYN_TYPOU2
ΘΕΑΤΡΟ

«Όλα θέατρο» στο ΚΘΒΕ με περισσότερες από 15 νέες παραγωγές τη σεζόν 2026-2027

glypta parthenona 8765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Μοιρασιά» στα Γλυπτά του Παρθενώνα θέλει ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 17:31

Οικογενειακή υπόθεση η παρενόχληση του στρατιωτικού γιατρού: Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα, η 41χρονη είχε δηλητηριάσει και τη μητέρα του 

floros video podi – new
LIFESTYLE

Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»

helleniq_energy
BUSINESS

Από την αποκατάσταση στην πρόληψη: Πώς τα αντιδιαβρωτικά έργα προστατεύουν τις πυρόπληκτες περιοχές (photos/video)

1 / 3