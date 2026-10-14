Κινητικότητα για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο – Το γαλλικό Abeille Marengo αναλαμβάνει τις βυθομετρήσεις

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Ένα επιπλέον καθοριστικό βήμα, στο πλαίσιο της απόφασης να συνεχιστούν οι βυθομετρικές έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, γίνεται σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς το γαλλικής σημαίας πλοίο ABEILLE MARENGO ανέλαβε να διεξάγει τις σχετικές έρευνες για τον Great Sea Interconnector.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, υποβλήθηκε σχετική αίτηση με αντικείμενο “τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)”.

Το αίτημα αφορά την χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών οι οποίες εμπίπτουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων.

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται επίσης ότι στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Eco Sounder – MBES), ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS), μαγνητόμετρο και βίντεο, ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος της συνολικής όδευσης, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση/πόντιση των καλωδίων.

Επιπλέον θα ληφθούν δείγματα γεωτεχνικών “καρότων” για βάθη έως 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η μέθοδος προστασίας των καλωδίων στον πυθμένα.

Το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη ΔΛΑ 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κτλ.

Στα παραπάνω, επισημαίνεται ότι η έκδοση της NAVTEX για τις νέες έρευνες πρόκειται να γίνει εντός των επομένων εβδομάδων, όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Έτσι, όλα δείχνουν ότι οι προετοιμασίες πλέον κορυφώνονται. Αυτή τη στιγμή το γαλλικό πλοίο, μήκους 72 μέτρων, βρίσκεται στη Νάπολη της Ιταλίας.



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