Συνελήφθη ο φερόμενος ηθικός αυτουργός του εμπρησμού στου Ζωγράφου τον Σεπτέμβριο

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Συνελήφθη 34χρονος που φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός του εμπρησμού με αθλητικό υπόβαθρο, που σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου, με -κατά λάθος- στόχο τον αντιδήμαρχο του Δήμου,.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Αθήνας, κατόπιν σχετικού εντάλματος, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά δύο άντρες, ηλικίας 35 και 33 ετών, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Οκτωβρίου, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είχε ταυτοποιηθεί.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Χτύπησαν το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, με στόχο το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου, Κωνσταντίνου Πίτσιου.

Από την επίθεση το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες, όπως και στην πολυκατοικία. Επίσης, από τους πυκνούς καπνούς απειλήθηκε η ασφάλεια των ενοίκων και των διερχομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από την έρευνα, η εμπρηστική επίθεση τελέστηκε με οπαδικό κίνητρο και αθλητικό υπόβαθρο, καθώς σχετίζεται με αντιπαράθεση μεταξύ επιμέρους υποομάδων οργανωμένων οπαδών της ίδιας ομάδας που υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, τα δύο άτομα έκαναν λάθος ως προς την τοποθεσία του πραγματικού στόχου τους, που ήταν παρακείμενη οικία από την πολυκατοικία του αντιδημάρχου όπου τελικά πραγματοποίησαν τον εμπρησμό.

Πραγματικός στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν η πολυκατοικία όπου διέμενε ο οργανωμένος οπαδός της ομάδας που ήθελαν να χτυπήσουν. Οι δύο δράστες, αμέσως μετά την επίθεση, διέφυγαν πεζή προς την πλατεία του Αγίου Θωμά όπου επιβιβάστηκαν σε ταξί. Έπειτα από την αξιοποίηση όλων των στοιχείων οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία τού είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ ο 35χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για το σε βάρος του διωκτικό έγγραφο.

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