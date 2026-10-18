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18.10.2026 23:44

Στην Τεχεράνη τη Δευτέρα ο Λαβρόφ

18.10.2026 23:44
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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί αύριο, Δευτέρα, την Τεχεράνη όπου θα έχει διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και στοχεύει στην παρακολούθηση της υλοποίησης των διμερών συμφωνιών, αναφέρει ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, την οποία επικαλείται το Reuters.

Η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να δεχτούν τους όρους της για τα Στενά του Ορμούζ

Η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών παραμένει στο τραπέζι, δήλωσε σήμερα σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν παρουσίασε την πρότασή του στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής εκεχειρίας. Η Τεχεράνη γνωστοποίησε αργότερα ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ, ωστόσο ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, καθώς η Ουάσινγκτον δεν αναφέρθηκε και τους επτά όρους που τέθηκαν για το άνοιγμα των Στενών.

«Η θέση μας είναι σαφής και βασίζεται στην πρόταση των επτά ημερών που καταθέσαμε στις ΗΠΑ. Μας διαβίβασαν σχόλια, τα οποία εξετάζουμε, αλλά η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι. Αν υπάρχει έστω και λίγη ειλικρίνεια από την πλευρά των ΗΠΑ, που δεν υπάρχει, τότε ο δρόμος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι προφανής», δήλωσε ο Αραγτσί, ο οποίος βρίσκεται στη Βαγδάτη για τη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Οι όροι του Ιράν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της χώρας, την κατάργηση αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα.

Εάν η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης, τα Στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εντός έξι ημερών, με τις συνομιλίες να επαναλαμβάνονται την επόμενη κιόλας ημέρα, ανέφερε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ένα κεντρικό σημείο υποτιθέμενης διαφωνίας αποτελεί η επιμονή της Ουάσιγκτον να τεθεί εξαρχής στο τραπέζι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

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