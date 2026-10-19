Κεραμέως: Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

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Τρεις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ανέδειξε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στην παρέμβασή της στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Η Υπουργός συμμετείχε σε συνεδρίαση με θέμα: «Η Πράξη για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Η Κοινωνική Ευρώπη στον Χώρο Εργασίας». Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την ιρλανδική προεδρία με τη συμμετοχή της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Minzatu.

Στην παρέμβασή της η Υπουργός αναφέρθηκε σε τρείς σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και συγκεκριμένα α) στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων, β) τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές και γ) τις προκλήσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

Ως προς την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, η Υπουργός επεσήμανε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αναντιστοιχία δεξιοτήτων, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και δημογραφικές πιέσεις, ζητήματα που εντείνονται από την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης. «Πρέπει να εκπαιδεύουμε καλύτερα, νωρίτερα και βάσει στοιχείων», είπε η κα Κεραμέως και διευκρίνισε: «στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας ώστε να δημιουργούμε στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων, να χαρτογραφούμε τις ανάγκες σε δεξιότητες, να διασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα των εθνικών μηχανισμών πρόβλεψης αναγκών, και να ευθυγραμμίζουμε την επαγγελματική εκπαίδευση με τις διεθνείς ανάγκες».

Ως προς τις τεχνολογικές αλλαγές, η Υπουργός σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει σημαντικές δυνατότητες για αύξηση της παραγωγικότητας, προώθηση της καινοτομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. «Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να ξεκλειδώσουμε αυτές τις δυνατότητες, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα οφέλη του αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Πράξη για ποιοτικές θέσεις εργασίας θα πρέπει να εξελίξει τη νομοθεσία προκειμένου να προωθήσει τη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία στην ευρύτερη αγορά εργασίας».

Ως προς την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η Υπουργός τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας θα πρέπει να συνάδουν με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στις συνθήκες εργασίας, και να τοποθετούν στο επίκεντρο την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων.

«Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να αισθάνονται ασφαλείς και σεβαστοί στην εργασία τους. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει η Πράξη για Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας, όχι στα χαρτιά αλλά στην πράξη για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη», κατέληξε η Υπουργός.

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