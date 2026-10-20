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20.10.2026 08:00

Alpha Bank: Χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ σε δύο μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια και την τεχνολογία

20.10.2026 08:00
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Σε δύο σημαντικές επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας συμμετέχει χρηματοδοτικά η Alpha Bank. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που υλοποιήθηκε στη Θεσσαλία από τη METLEN και τον Όμιλο Καράτζη, και τις εγκαταστάσεις του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Λαύριο.

Τα δύο έργα, τα οποία εγκαινιάστηκαν πρόσφατα παρουσία του πρωθυπουργού, έχουν διαφορετικό αντικείμενο, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τη συμμετοχή της τράπεζας στη χρηματοδότηση των υποδομών τους. Στον ενεργειακό τομέα, η Alpha Bank ανέλαβε τον ρόλο του Αποκλειστικού Διοργανωτή και Αποκλειστικού Τραπεζικού Χρηματοδότη για τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας που κατασκεύασαν στη Θεσσαλία η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ, με την τράπεζα να παρέχει χρηματοδότηση 56 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 81 εκατ. ευρώ προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εγκατάσταση διαθέτει ισχύ 330 MW και χωρητικότητα 790 MWh, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Η λειτουργία της συνδέεται με την αυξανόμενη ανάγκη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδιαίτερα σε περιόδους που η παραγωγή υπερβαίνει τη ζήτηση.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περιορισμό των περικοπών πράσινης ενέργειας, μεγαλύτερη ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Το δεύτερο έργο αφορά τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ο οποίος αναπτύσσεται στο Λαύριο, με συνολικό προϋπολογισμό 59 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank χρηματοδότησε την ελληνική εταιρεία MainSys, η οποία, σε συνεργασία με την HP, ανέλαβε την κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων που θα φιλοξενούν τον υπερυπολογιστή.

Η αξία των εργασιών που ανέλαβε η MainSys ανέρχεται σε περίπου 14 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποτέλεσε τον μοναδικό τραπεζικό χρηματοδότη της συγκεκριμένης εταιρείας για το έργο, παρέχοντας κεφάλαιο κίνησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εξέδωσε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αποτελεί επένδυση στις υπολογιστικές υποδομές της χώρας, με εφαρμογές στην επιστημονική έρευνα, την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο επενδύσεις αποτυπώνουν διαφορετικές μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης: από τη συμμετοχή σε μεγάλα ενεργειακά έργα έως την παροχή κεφαλαίων κίνησης και εγγυήσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εξειδικευμένες τεχνολογικές εργασίες. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σημασία της τραπεζικής χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκούς πόρους, για την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στην ελληνική οικονομία.

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