«The Apology»: Η Gwyneth Paltrow θα πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά της A24 για το Netflix

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Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) ανέλαβε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο στη μικρή οθόνη, στη νέα δραματική σειρά της A24 «The Apology».
Σημειώνεται ότι το πρότζεκτ εξασφάλισε απευθείας έγκριση για δύο σεζόν, από την επικεφαλής του τμήματος μυθοπλασίας του Netflix για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, Τζίνι Χάου (Jinny Howe).
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί την Evelyn, μία μητέρα της οποίας «ο γιος δολοφονήθηκε πριν από 18 χρόνια σε μια ανεξιχνίαστη υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη χώρα. Όταν ένας άγνωστος εμφανίζεται ξαφνικά και ομολογεί τον φόνο, η απονομή της δικαιοσύνης φαίνεται επιτέλους εφικτή, μέχρι που μαθαίνει ότι ο δολοφόνος ενδέχεται να έχει μειωμένη ποινή. Αντιμέτωποι με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, η Evelyn και ο σύζυγός της Caleb Amspoker αποφασίζουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους».
Τη σειρά υπογράφει ως δημιουργός, showrunner και σεναριογράφος ο Τζο Μέρταγκ (Joe Murtagh), ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τόμας Βίντερμπεργκ (Thomas Vinterberg), πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην αμερικανική τηλεόραση.
Ο Τζο Χιπς (Joe Hipps) θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού μέσω της Cut To, μαζί με τον Μέρταγκ, τον Βίντερμπεργκ και την Πάλτροου.
Σύμφωνα με το Deadline, το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα του πρότζεκτ πριν καν αυτό βγει σε δημοπρασία.
Παρά το γεγονός ότι η πορεία της Πάλτροου στη μεγάλη οθόνη περιλαμβάνει ρόλους που την καθιέρωσαν στο Χόλιγουντ, όπως στις ταινίες «Emma», «Sliding Doors», «Shakespeare in Love» και «The Talented Mr. Ripley», αλλά και κομβικές συμμετοχές στο franchise του «Iron Man» και στο «Marty Supreme», η παρουσία της στην τηλεόραση μετρά ελάχιστες συμμετοχές.
Η σταρ εμφανίστηκε σε πέντε επεισόδια της σειράς «Glee» στον ρόλο της Holly Holiday, ενώ είχε έναν υποστηρικτικό ρόλο στη σειρά του Netflix «The Politician» του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy). Έχει πραγματοποιήσει γκεστ εμφανίσεις σε διάφορα πρότζεκτ, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο σε σειρά, σύμφωνα με το Variety.
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