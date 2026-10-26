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26.10.2026 07:38

Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές μετά το υψηλό εξαμήνου – Κάτω από τα 116 δολάρια το Brent

26.10.2026 07:38
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Πηγή: Pixabay

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Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Δευτέρας, υποχωρώντας από τα υψηλά σχεδόν έξι μηνών στα οποία είχαν φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό υποχώρησαν κατά 1,60 δολάρια ή 1,55%, στα 101,67 δολάρια ανά βαρέλι, έως τις 00:18 GMT.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent μειώθηκαν κατά 1,56 δολάρια ή 1,34%, στα 115,16 δολάρια το βαρέλι.

Την Παρασκευή, οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά σχεδόν 3 δολάρια, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία ενέτειναν τις ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent κατέγραψε άνοδο 6%, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε με κέρδη 2,3%.

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