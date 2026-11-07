ΕΤΑΔ: Αναζητεί επενδυτή για το Ξενία Καλεντζίου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου

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Στην αναζήτηση επενδυτή για την αξιοποίηση του «Ξενία Καλεντζίου» στην Αχαΐα προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προκηρύσσοντας ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του. Η διαδικασία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα επαναδραστηριοποίησης των ιστορικών Ξενία, με οκτώ ακίνητα να βρίσκονται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε διαγωνισμό ή σε νέα μίσθωση από τις αρχές του 2026.

Το ακίνητο στο Καλέντζι αφορά πρώην ξενώνα συνολικής επιφάνειας 1.431,15 τ.μ., δυναμικότητας 22 δωματίων, σε οικόπεδο έκτασης 8.666 τ.μ. Η ΕΤΑΔ επιδιώκει, μέσω της εκμίσθωσης, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην περιοχή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της πλατφόρμας e-publicrealestate.gr. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν, να ενημερωθούν για τη διαδικασία και να αποκτήσουν πρόσβαση στους γενικούς και ειδικούς όρους. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής έχει οριστεί για την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2027.

Η προκήρυξη αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της ΕΤΑΔ να επανεντάξει το χαρτοφυλάκιο των Ξενία στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα. Η κατεύθυνση που περιγράφει η εταιρεία συνδυάζει την αξιοποίηση των ακινήτων με τη διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής τους ταυτότητας και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Οι επιμέρους περιπτώσεις, πάντως, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια. Από τις αρχές του έτους έχουν δρομολογηθεί νέοι διαγωνισμοί για τα Ξενία Βυτίνας, Κομοτηνής, Κοζάνης και Καλεντζίου. Στην περίπτωση της Κομοτηνής έχει ήδη αναδειχθεί πλειοδότης, ενώ για τα Ξενία Ουρανούπολης και Καρτερού έχουν υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης.

Παράλληλα, έχουν υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης παραχώρησης για το Ξενία Άνδρου με τον Δήμο Άνδρου και για το Ξενία Μυτιλήνης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόκειται για διαφορετικές διαδρομές αξιοποίησης, με συμμετοχή τόσο επενδυτών όσο και δημόσιων φορέων.

Για το Ξενία Καλεντζίου, το επόμενο ορόσημο είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει το ύψος του μισθώματος εκκίνησης, την ακριβή διάρκεια της μίσθωσης ή τις επενδυτικές υποχρεώσεις του μελλοντικού μισθωτή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στα τεύχη του διαγωνισμού για να αξιολογήσουν τους οικονομικούς και τεχνικούς όρους της αξιοποίησης.

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