Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ford Motor, ξεκίνησε την παραγωγή κυψελών μπαταριών χαμηλότερου κόστους σε ένα νέο εργοστάσιο στο Μίσιγκαν για χρήση στο επερχόμενο ηλεκτρικό φορτηγό μεσαίου μεγέθους Fathom.

Η εγκατάσταση μπαταριών στο κεντρικό Μίσιγκαν ανήκει στη Ford, αλλά χρησιμοποιεί τεχνολογία που έχει παραχωρηθεί με άδεια από τον κινεζικό κατασκευαστή μπαταριών CATL, μια ρύθμιση που έχει εγείρει τον έλεγχο ορισμένων νομοθετών και αξιωματούχων των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Μίσιγκαν έχουν χημεία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού (LFP) και πρισματικό σχήμα. Αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες μεταβαίνουν στη χημεία LFP επειδή κοστίζει λιγότερο από τις μπαταρίες με βάση το νικέλιο και θεωρείται πιο ανθεκτική, αναφέρει το Reuters. Η Ford ανακοίνωσε ότι θα μπορεί να κατασκευάζει 40 κυψέλες κάθε λεπτό στο πάρκο μπαταριών.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, έγραψε σε επιστολή του τον Σεπτέμβριο προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, ότι η υπηρεσία του ήταν «βαθιά ανήσυχη» από την εξάρτηση της Ford από αδειοδοτημένη τεχνολογία από την CATL στο εργοστάσιό της στο Μάρσαλ του Μίσιγκαν, αναφέρει το Reuters.

Η Ford χαρακτήρισε την επιστολή ως «λανθασμένη προσπάθεια να εμφανιστεί στα πρωτοσέλιδα» και επαίνεσε την ανάπτυξη ενός εργοστασίου μπαταριών στις ΗΠΑ, ενώ άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να εισάγουν μπαταρίες από την Κίνα.

Ο Άλαν Κλαρκ της Ford, αντιπρόεδρος έργων προηγμένης ανάπτυξης, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα ότι η συνεργασία με την CATL ήταν ο ταχύτερος τρόπος για την κατασκευή οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ.

«Το γεγονός ότι η CATL είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος προμηθευτής για να μας προσφέρει αυτήν την τεχνολογία και να μας βοηθήσει να μάθουμε πώς να παράγουμε κυψέλες LFP», είπε.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ford εξακολουθεί να αναμένει ότι θα είναι επιλέξιμη για ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση για την κατασκευή μπαταριών.

Με αυτό το ορόσημο, η Ford μπαίνει πλέον στον κλάδο των μπαταριών και θα είναι η πρώτη που θα παραδώσει μπαταρίες LFP στις ΗΠΑ για χρήση από τα αυτοκίνητα, ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία. Η αποστολή αυτή ολοκληρώνει χρόνια εργασίας από την ομάδα που σχεδίασε, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία το εργοστάσιο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Η Ford παραδίδει πλέον κυψέλες σε ένα εργοστάσιο που κατέχει και λειτουργεί, ενισχύοντας την τεχνογνωσία της για την υποστήριξη πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και της επιχείρησης αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες της Ford Energy στο Κεντάκι.

Η μπαταρία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που συμβάλλουν στο κόστος και το βάρος ενός ηλεκτρικού οχήματος. Η χημεία LFP δεν χρησιμοποιεί νικέλιο ή κοβάλτιο, γεγονός που βοηθά στη μείωση του κόστους. Επίσης, αντέχει σε χρόνια φόρτισης και χρήσης. Αυτή η ανθεκτικότητα είναι πολύτιμη, καθώς προσφέρει στους οδηγούς τρόπους να χρησιμοποιούν την μπαταρία τους πέρα από την οδήγηση. Για παράδειγμα, η αμφίδρομη τροφοδοσία AC επιτρέπει σε ένα όχημα να λαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια από ένα κατάλληλα εξοπλισμένο σπίτι και να την επιστρέφει πίσω.

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο είναι η ενσωμάτωση της μπαταρίας στη δομή του οχήματος. Αντί να την τοποθετήσουν απλώς μέσα στο όχημα, την σχεδίασαν ώστε να χρησιμεύει ως δομικό στοιχείο. Επιλέξαν πρισματικά ή ορθογώνια στοιχεία επειδή ταιριάζουν απευθείας στο πλαίσιο και μειώνουν το κόστος κατασκευής.

Συνδύασαν επίσης ηλεκτρικές και αισθητήριες συνδέσεις σε μια εύκαμπτη πλακέτα κυκλώματος και ενσωμάτωσαν συμπαγή ηλεκτρονικά ισχύος στο πακέτο.

Λιγότερα εξαρτήματα σημαίνουν μικρότερο βάρος και απλούστερη κατασκευή.

Οι γραμμές συναρμολόγησης BlueOval Battery Park στο Μίσιγκαν μπορούν να παραδίδουν 40 κυψέλες κάθε λεπτό, γεγονός που τις καθιστά μεταξύ των ταχύτερων γραμμών συναρμολόγησης πρισματικών μπαταριών LFP εκτός Κίνας. Αυτός ο ρυθμός συμβάλλει στη μείωση του κόστους των μπαταριών και η εγκατάσταση έχει χωρητικότητα για περισσότερα.

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν αναγνώριση εικόνας με Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα εργαλεία για να εντοπίζουν ελαττώματα κατά την παραγωγή. Στόχος είναι να κάνουν τα ελαττωματικά κύτταρα τόσο σπάνια ώστε η συχνότητά εμφάνισης τους να είναι ανά δισεκατομμύριο κύτταρα αντί για ανά εκατομμύριο, αναφέρει η Ford.

Διαβάστε επίσης:

Το Opel Kadett και Astra έχουν 90 χρόνια επιτυχίας στην compact κατηγορία (photos)

Ποιο είναι το φθηνότερο plug-in υβριδικό που κάνει 100 χλμ. χωρίς βενζίνη

Δοκιμή Volkswagen ID. Polo 211 PS 52 kWh: Επιδόσεις GTI και κατανάλωση στην πόλη 2,54 €/100 χλμ.