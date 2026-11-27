Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε σήμερα η METKA Group, σχεδόν μία δεκαετία μετά την αποχώρησή της, έχοντας πλέον ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, διευρυμένο επιχειρηματικό αντικείμενο και φιλόδοξο επενδυτικό σχεδιασμό στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ.

Με το καθιερωμένο χτύπημα του κουδουνιού, η διοίκηση της εταιρείας σηματοδότησε την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, με το σύμβολο «METK». Είχε προηγηθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή.

Η προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, ενώ η αρχική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώνεται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ.

Η METLEN διατηρεί έμμεση πλειοψηφική συμμετοχή της τάξεως του 76%, παραμένοντας ο βασικός μέτοχος και στρατηγικός υποστηρικτής της METKA. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση νέων μετοχών θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, με προτεραιότητα στα έργα υποδομών, στις παραχωρήσεις και στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η στρατηγική της επόμενης ημέρας

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, χαρακτήρισε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο στρατηγική επιλογή, με στόχο να αποκτήσει η METKA τα απαραίτητα μέσα ώστε να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά των υποδομών.

«Η εμπιστοσύνη των μετόχων κερδίζεται με διαφάνεια, συνέπεια και αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματιστηριακή παρουσία της εταιρείας ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων για τη διοίκηση και δημιουργεί μια άμεση σχέση με την επενδυτική κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της METLEN και πρόεδρος της METKA Group, Ευάγγελος Χρυσάφης, έδωσε έμφαση στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στον χώρο των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξης με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, αλλά και με προσήλωση στην επενδυτική πειθαρχία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και όχι αποκλειστικά στο μέγεθος του χαρτοφυλακίου έργων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της METKA Group, Ντίνος Μπενρουμπή. Όπως σημείωσε, βασικές προτεραιότητες παραμένουν η προσεκτική επιλογή των έργων, η αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και ο αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους, με ζητούμενο την κερδοφόρα ανάπτυξη.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της METKA Group στηρίζεται σε τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες. Μέσω της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω της M Παραχωρήσεις αναπτύσσει επενδύσεις σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, ενώ μέσω της Unison παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση επιτρέπει στον όμιλο να διεκδικεί επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου, από την κατασκευή και τη χρηματοδότησή του μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Το μήνυμα για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Στον ιστορικό συμβολισμό της επιστροφής της METKA στο Χρηματιστήριο, μετά την αποχώρησή της τον Ιούλιο του 2017, αναφέρθηκε ο οικονομικός διευθυντής της Euronext Athens, Νίκος Κοσκολέτος, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία της προσφοράς αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να κινητοποιεί εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, υπογράμμισε τη σημασία της χρηματιστηριακής αγοράς στη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Για τη METKA, το στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι πλέον η αξιοποίηση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, η διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση της θέσης της στον ανταγωνισμό για τα μεγάλα έργα υποδομών που θα δρομολογηθούν τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Sunlight: Μετά τις επενδύσεις του 1 δισ. ευρώ ανοίγει νέα μέτωπα στην άμυνα και την ενέργεια

ΜΕΤΚΑ: Πρεμιέρα σήμερα στο Χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ και ισχυρή επενδυτική δύναμη πυρός

Alter Ego Media: Αύξηση κεφαλαίου 40 εκατ. ευρώ για εξαγορές και νέες επενδύσεις στην ψυχαγωγία