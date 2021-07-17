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17.07.2021 15:43

Αμαλιάδα: Αγωνία για τον 16χρονο …Έρικσεν – Πώς σώθηκε ενώ έπαθε ανακοπή

17.07.2021 15:43
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Σωτήριες αποδείχτηκαν οι ενέργειες ενός δασκάλου πολεμικών τεχνών και ενός ναυαγοσώστη για ένα 16χρονο αγόρι στην Αμαλιάδα, που υπέστη ανακοπή στο ζέσταμα πριν ξεκινήσει την προπόνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», το περιστατικό συνέβη χθες λίγο μετά τις 8 μ.μ. όταν ο 16χρονος, που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει προπόνηση σε σχολή πολεμικών τεχνών της πόλης, ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος, κάνοντας το καθιερωμένο ζέσταμα.

Αμέσως έσπευσαν δίπλα στο παιδί ο προπονητής του, ο οποίος είναι και ναυαγοσώστης, και ακόμη ένας ναυαγοσώστης οι οποίοι του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, στον Πύργο, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Χάρη στις άμεσες ενέργειες η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

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