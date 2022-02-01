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01.02.2022 15:33

Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Αρνητικά αποτελέσματα στις τοξικολογικές εξετάσεις

01.02.2022 15:33
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Αρνητικά σε ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ενώ «ελάχιστη» είναι η ποσότητα αλκοόλης που ανιχνεύθηκε στα εξετασθέντα δείγματα ούρων.

Αυτό αναφέρεται – σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη των ερευνών και επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά και η πλευρά του κατηγορουμένου – στο πόρισμα το οποίο παραδόθηκε νωρίτερα στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Στο πόρισμα περιλαμβάνονται οι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν τόσο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όσο και στο εξειδικευμένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Βέρνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της 24χρονης, ο τεχνικός σύμβουλος που έχει οριστεί θα ζητήσει αντιδείγμα για τη διενέργεια νέων εξετάσεων, με τον δικηγόρο της να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, σημειώνοντας πως είχε καθυστερήσει η λήψη δείγματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την καταγγελλόμενη υπόθεση διώκεται ένας 27χρονος ο οποίος μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση της παθούσας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Το πόρισμα του ΑΠΘ στην ανακρίτρια

Νωρίτερα, στα χέρια της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραδόθηκε το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ με τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στην υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού της 24χρονης.

Το πόρισμα παρέδωσε ο καθηγητής Τοξικολογίας του ΑΠΘ Νίκος Ράικος που ορίστηκε από τις διωκτικές αρχές ως πραγματογνώμονας για την υπόθεση και ενημέρωσε την ανακρίτρια για το περιεχόμενό του. Μάλιστα, σύμφωνα με το voria.gr, ο ιατροδικαστής μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου παρέδωσε ο ίδιος στην ανακρίτρια τον φάκελο που αναμένεται να ρίξει φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης.

Νωρίτερα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε λάβει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της Γεωργίας Μπίκα, τα οποία έφτασαν στο e-mail του από το εργαστήριο της Ελβετίας. Το κομβικό e-mail που αναμενόταν από το απόγευμα της Δευτέρας, έφτασε το βράδυ στα «χέρια» του ΑΠΘ από το ειδικό εργαστήριο της Βέρνης.

Υπενθυμίζεται ότι μέρος των εξετάσεων της 24χρονης εστάλησαν για να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο της Βέρνης, καθώς αυτό είχε πιο διευρυμένη βάση ουσιών σε σχέση με το ΑΠΘ, προκειμένου να σχηματιστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα. Οι εξετάσεις αυτές αφορούσαν σε τυχόν νέες ναρκωτικές ουσίες, αλλά και στην ανάλυση των δεικτών αλκοόλης.

«θα ζητηθεί επανέλεγχος των δειγμάτων»

Από την πλευρά της Γεωργίας Μπίκα, ο Δημήτρης Γαλεντέρης, γιατρός, ειδικός ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά της 24χρονης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι θα ζητηθεί επανέλεγχος των δειγμάτων και τρίχες για να επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα.

«Θεωρώ μη ενδεδειγμένο το γεγονός ότι εστάλησαν τα δείγματα στην Ελβετία ενώ υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα. Ας έστελνε δείγμα επαλήθευσης σε ένα εργαστήριο στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα στείλουν στην Ελβετία. Θα ζητήσουμε αντιδείγμα και τρίχες, δεν τελειώνει η έρευνα. Αυτοί νομίζουν με μισή ώρα εξετάσεων ότι τελείωσαν», δήλωσε στο ThessToday.gr ο κ. Γαλεντέρης. Σύμφωνα με όσα είπε η 24χρονη και μετέφερε ο κ. Γαλεντέρης «αφού κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και όταν ξύπνησε είχε πλήρη αμνησία. Αυτά όλα δεν δικαιολογούνται από μια απλή κατανάλωση αλκοόλης, η ίδια αναφέρει και φοβάται προκειμένου να γίνουν οι αναλύσεις για τα επίπεδα αλκοόλης αλλά κυρίως για να εντοπιστεί η ύπαρξη ή μη συγκεκριμένων μεταβολιτών και συνθετικών ναρκωτικών ουσιών», τόνισε ο κ. Γαλεντέρης, συμπληρώνοντας ότι «ο ιατροδικαστής οφείλει να παραδώσει τα αποτελέσματά του στον ανακριτή, που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία της προανάκρισης. Εμείς από εκεί θα πάρουμε αντίγραφο των αποτελεσμάτων».

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