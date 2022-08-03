search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

03.08.2022 15:57

Μητέρα άφησε το μωρό της μόνο στο σπίτι και πήγε… διακοπές – Πέθανε από ασιτία

03.08.2022 15:57
mana

Αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην Ιταλία. Παιδί 18 μηνών έμεινε μόνο του επί 6 ημέρες στο σπίτι καθώς η μητέρα του προτίμησε να πάει διακοπές και να αφήσει το μωρό μόνο στο σπίτι με ένα μπιμπερό.

Ο λόγος για την 37χρονη Αλέσια Πιφέρι η οποία άφησε την 18 μηνών κόρη της, Ντιάνα μόνη της για 6 ημέρες. Το μωρό πέθανε από ασιτία, ενώ εκκρεμούν οι αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν του είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Il Giorno, από τη φυλακή (αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 20 χρόνια έως ισόβια) το μόνο αίτημα που έχει η 37χρονη είναι να τη βοηθήσουν να μιλήσει με σύντροφο της «που με αποφεύγει και δεν απαντάει στις κλήσεις μου».

Οπως έγινε γνωστό, η 37χρονη το είχε αφήσει το μωρό μόνο για έξι ημέρες, προκειμένου να επισκεφτεί τον σύντροφό της στο Μπέργκαμο «γιατί όπως μου είπε, ήθελε να νιώθει ελεύθερη».

Δεν ήταν ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατέθεσε ότι δεν ήξερε καν πως έχει κόρη. Το 18 μηνών κοριτσάκι την Τετάρτη 20/7 βρέθηκε νεκρό, στο σπίτι που ζούσε, στο Μιλάνο. Ήταν στην κούνια της. Δίπλα στη σορό υπήρχε ένα άδειο μπουκάλι και ένα ακόμα, μισοάδειο, με βενζοδιαζεπίνες (ηρεμιστικά, αγχολυτικά).

Οταν η Αλέσια Πιφέρι επέστρεψε, διαπίστωσε πως η κόρη της είναι νεκρή. Ζήτησε βοήθεια από μια γειτόνισσα που κάλεσε την αστυνομία. Σύντομα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ασυνέπειες μεταξύ όσων είπε αρχικά η 37χρονη γυναίκα πως είχε συμβεί και πως το βρέφος είχε πεθάνει από ασιτία.

Οι αρχές κάλεσαν την -άνεργη- Αλέσια για ανάκριση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ανεξήγητα διαυγής, συγκροτημένη και αρνήθηκε να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις. Δεν έκλαψε ποτέ. Ούτε καν δάκρυσε.

Αποκάλυψε πως πριν φύγει για το Μπέργκαμο την Πέμπτη 13/7, είχε κάνει μπάνιο την κόρη της, της άλλαξε πάνα και την έβαλε στην κούνια, δίνοντας της ένα μπουκάλι με γάλα. Είπε πως τις έξι ημέρες της απουσίας της, επισκέφτηκε κάποιες φορές το Μιλάνο, συνοδεύοντας τον φίλο της σε κάποια επαγγελματικά ραντεβού που είχε, χωρίς όμως να πάει στο σπίτι να δει το παιδί. Ο φίλος της κατέθεσε ότι η Αλέσια του είχε πει πως η Ντιάνα ήταν με τη θεία της, διακοπές.

Ομολόγησε πως είχε πλήρη επίγνωση των σοβαρών συνεπειών που υπήρχαν από την αμέλεια της, ενώ αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που άφησε μόνο το βρέφος. Τις προηγούμενες είχε αρκεστεί -όπως είπε- σε ένα σαββατοκύριακο και έλεγε στον σύντροφο της πως είχε προσλάβει babysitter. Η ‘Γιασμίν’ όμως, δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.

Κατά την ανάκριση διαπιστώθηκε πως δεν είχε πρόβλημα με ναρκωτικές ουσίες, εν τούτοις φάνηκε να έχει θέματα με τη ψυχραιμία της και δη όταν την αμφισβητούσαν για όσα έλεγε, ενώ αναφερόταν στην κόρη της σαν να ήταν βάρος που έπρεπε να ξεφορτωθεί και κλεινόταν στον εαυτό της, αφότου παραδεχόταν πως δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα πρόθυμη να γίνει μητέρα.

