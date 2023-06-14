Κιάτο: Συνελήφθη ξανά ο 63χρονος παιδόφιλος – Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του (videos)

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Συνελήφθη ξανά ο 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Υπενθυμίζεται πως ο 63χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Κυριακή, στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου είχε προσπαθήσει να παγιδεύσει 14χρονη, με την οποία είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού. Mετά τη σύλληψή του, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος ύστερα από εντολή του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 63χρονος, ο οποίος νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας επειδή είχε υποστηρίξει ότι ένιωσε αδιαθεσία, λίγο μετά τη σύλληψή του, πήγε χθες σε σπίτι που έχει στο Κιάτο. Αστυνομικοί έκαναν χθες το βράδυ έρευνα στο σπίτι του και βρήκαν ναρκωτικά χάπια.

Έτσι, ο 63χρονος συνελήφθη εκ νέου και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα Κορίνθου.

Επίσης, να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η κατάθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία αναγνώρισε τον 63χρονο ως έναν εκ των βιαστών της.

Το ποινικό παρελθόν του 63χρονου

Ο 63χρονος παιδόφιλος, ο οποίος συνελήφθη όταν το ανήλικο κορίτσι -το οποίο προσπάθησε να παγιδεύσει- ενημέρωσε τους γονείς του, είχε συλληφθεί και καταδικαστεί το 1998 για βιασμό μίας 35χρονης στα Πετράλωνα.

Η 35χρονη τον κατήγγειλε, τον συνέλαβαν αστυνομικοί του τμήματος Ακροπόλεως, δικάστηκε και καταδικάστηκε για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος έβαζε αγγελίες σε εφημερίδες με την πρόφαση ότι ζητούσε μπέιμπι σίτερ. Όταν οι ενδιαφερόμενες πήγαιναν σπίτι του στην περιοχή των Πετραλώνων, εκείνος προσπαθούσε να τις βιάσει.

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