Στην Αχαΐα ο Στέφανος Κασσελάκης: «Η αδράνεια και η έλλειψη συντονισμού δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες»

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, επισκέπτεται σήμερα (13/8) τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, που δοκιμάζονται σκληρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Αυτή την ώρα, βρίσκεται στην περιοχή Μποζαΐτικα, όπου συνομιλεί με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους, ενημερώνεται για την κατάσταση και καταγράφει τις ανάγκες τους, ενώ στη συνέχεια, θα μεταβεί και σε άλλες πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα της καταστροφής.

Το Κίνημα Δημοκρατίας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους πολίτες που δοκιμάζονται και τους πυροσβέστες που επιχειρούν με αυταπάρνηση και δεσμεύεται να αναδείξει σε κάθε επίπεδο τις κυβερνητικές ευθύνες αναφορικά με την επιχειρησιακή ανεπάρκεια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κρίσης. Η αδράνεια και η έλλειψη συντονισμού δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.

