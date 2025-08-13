search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:41
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 14:07

Στην Αχαΐα ο Στέφανος Κασσελάκης: «Η αδράνεια και η έλλειψη συντονισμού δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες»

13.08.2025 14:07
stefanos-kaselakis-new

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, επισκέπτεται σήμερα (13/8) τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, που δοκιμάζονται σκληρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Αυτή την ώρα, βρίσκεται στην περιοχή Μποζαΐτικα, όπου συνομιλεί με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους, ενημερώνεται για την κατάσταση και καταγράφει τις ανάγκες τους, ενώ στη συνέχεια, θα μεταβεί και σε άλλες πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα της καταστροφής.

Το Κίνημα Δημοκρατίας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους πολίτες που δοκιμάζονται και τους πυροσβέστες που επιχειρούν με αυταπάρνηση και δεσμεύεται να αναδείξει σε κάθε επίπεδο τις κυβερνητικές ευθύνες αναφορικά με την επιχειρησιακή ανεπάρκεια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κρίσης. Η αδράνεια και η έλλειψη συντονισμού δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο πρωθυπουργός – Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις πυρκαγιές

Φωτιές: Στην Πάτρα μεταβαίνει ο Χαρίτσης – Επίσκεψη και στη ΒΙΠΕ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

proti kyria notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Στη φυλακή και η πρώην πρώτη Κυρία για απόπειρα πραξικοπήματος και διαφθορά

fotia_zakynthos_ape
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:39
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

1 / 3