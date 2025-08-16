Φωτιά στην Αχαΐα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – «Πήγα να σβήσω τις καύτρες»

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, κοντά στο Γηροκομείο, με την κατηγορία του εμπρησμού.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη, με τον ίδιο να αρνείται την ανάμειξή του, ενώ συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν έξω από τα Δικαστήρια με τον πατέρα του να καταρρέει.

Ο 25χρονος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρησμό, ότι βρέθηκε στο χωράφι εκεί όταν είδε μία καύτρα προκειμένου να την κατασβέσει, χωρίς να τα καταφέρει.

«Όχι μόνο δεν έβαλα φωτιά, αλλά πήγα να σβήσω κάτι καύτρες που είδα στο χωράφι. Είδα ότι δεν μπορώ να τις σβήσω και απομακρύνθηκα. Κάποιοι που κοιτούσαν από μακριά πίστεψαν ότι άναψα εγώ τη φωτιά», υποστήριξε.

Την Κυριακή απολογούνται οι δυο φερόμενοι εμπρηστές στα Συχαινά

Στο μεταξύ, αύριο Κυριακή απολογούνται ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για την φωτιά που ξέσπασε στα Συχαινά της Πάτρας.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, ενώ ο 27χρονος την αρνείται.

«Έβαλα τη φωτιά με τσακμάκι»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Αντίθετα, ο 27χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή. «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο», ανέφερε.

Η αστυνομική έρευνα κατέληξε ότι το μηχανάκι που φωτογραφήθηκε από κατοίκους οδηγούσε ο 19χρονος, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο 27χρονος.

Οι μαρτυρίες

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η συμβολή κατοίκων της Βούντενης, οι οποίοι παρατήρησαν τους δύο άνδρες να κινούνται ύποπτα και τους φωτογράφησαν.

«Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Όταν είχαν φύγει, είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα, μόνο κάτι που έμοιαζε με φουλάρι. Στην ΕΛ.ΑΣ. μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», περιέγραψε μια γυναικα στον ΣΚΑΪ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα, μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν έφυγαν, το βρήκα και το παρέδωσα στην αστυνομία».

«Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθαν να αράξουν και να δούνε τη φωτιά», πρόσθεσε η ίδια.

