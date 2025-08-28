search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 11:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 11:08

Φώτης Σπύρος: Πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του πατέρα μου και τον έβριζα

28.08.2025 11:08
fotisspirosndp

Για τη διαχείριση του αλκοολισμού και την απεξάρτησή του μίλησε ο Φώτης Σπύρος σε πρόσφατη συνέντευξη του στην OnTime, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο coming out που ε΄χε κάνει αλλά και στον θυμό που είχε για τον πατέρα του.

Διαβάστε απόσπασματα από τη συνέντευξη:

  • Το 2005, είχες γράψει στο Facebook: «Δεν είναι εύκολο να είσαι γκέι, είναι επώδυνο και πραγματικά το πληρώνουμε».

Εκείνη την εποχή, για να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν καλά. Ήταν λίγο πριν μπω στην απεξάρτηση για το ποτό. Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση για το τι είπα. Μετανιώνω για το πώς ήμουν όταν το είπα. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτή την κίνηση μου φώναζα: «Είμαι εδώ, προσέξτε με, ζω ακόμα». Ήθελα να καταστρέψω τα πάντα, όλες μου τις καβάντζες, για να μπορέσω να γίνω καλά.

Μπήκα στο πρόγραμμα απεξάρτησης μόνο και μόνο επειδή έκοψα όλες μου τις καβάντζες. Γιατί, να ξέρεις, όποιος αλκοολικός έχει καβάντζες θα παραμείνει αλκοολικός. Η μάνα μου είχε σταματήσει να μου μιλάει. Το ίδιο και η αδελφή μου. Οι καλοί μου φίλοι σταμάτησαν τότε να μου μιλάνε. Έμαθα έπειτα από πέντε μέρες μέσα από το Facebook ότι πέθανε ο πατέρας μου. Αυτό μόνο με οδήγησε στο να γίνω καλά.

  • Όταν έκανες δημόσια τη δήλωση για τη σεξουαλικότητά σου, πώς αντέδρασε ο πατέρας σου;

Nα σου πω, αυτός ήταν, αυτή ήταν η παιδεία του, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Μου έκανε πολύ μεγάλο κακό μέχρι την ενηλικίωσή μου. Μετά αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του και τον έβριζα. Του τα είπα όλα γιατί με άκουγε – αυτό πιστεύω –, μετά τα βρήκαμε και τώρα τον έχω συγχωρέσει. Και μπορώ να σου πω ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας, αν δεν έπινε, αλλά ήταν άρρωστος.

Διαβάστε επίσης:

Melania Trump: Η πρόταση του Vanity Fair που απέρριψε «γελώντας» – Γιατί απείλησαν με παραίτηση εργαζόμενοι του περιοδικού

Anna Kournikova: Έγκυος ξανά στα 44, περιμένει το τέταρτο παιδί από τον Enrique Iglesias

Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
broxi newI
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει από την Ιταλία βροχές και χαλάζι το Σαββατοκύριακο – Η ανάρτηση Μαρουσάκη

mitsotakis new (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ – Συναντήθηκε με βουλευτές της πόλης, τι συζήτησαν

CateBlanchett4_venice
LIFESTYLE

H Cate Blanchett απόλυτη πρωταγωνίστρια στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας (photos/videos)

lazarou-panopoulos
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ενέδωσε στο infotainment τελικά και «κατεβάζει» ψυχαγωγικο-ενημερωτική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα

doncic-slovenia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 11:53
broxi newI
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει από την Ιταλία βροχές και χαλάζι το Σαββατοκύριακο – Η ανάρτηση Μαρουσάκη

mitsotakis new (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ – Συναντήθηκε με βουλευτές της πόλης, τι συζήτησαν

CateBlanchett4_venice
LIFESTYLE

H Cate Blanchett απόλυτη πρωταγωνίστρια στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας (photos/videos)

1 / 3