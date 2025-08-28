Φώτης Σπύρος: Πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του πατέρα μου και τον έβριζα

Για τη διαχείριση του αλκοολισμού και την απεξάρτησή του μίλησε ο Φώτης Σπύρος σε πρόσφατη συνέντευξη του στην OnTime, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο coming out που ε΄χε κάνει αλλά και στον θυμό που είχε για τον πατέρα του.

Διαβάστε απόσπασματα από τη συνέντευξη:

Το 2005, είχες γράψει στο Facebook: «Δεν είναι εύκολο να είσαι γκέι, είναι επώδυνο και πραγματικά το πληρώνουμε».

Εκείνη την εποχή, για να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν καλά. Ήταν λίγο πριν μπω στην απεξάρτηση για το ποτό. Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση για το τι είπα. Μετανιώνω για το πώς ήμουν όταν το είπα. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτή την κίνηση μου φώναζα: «Είμαι εδώ, προσέξτε με, ζω ακόμα». Ήθελα να καταστρέψω τα πάντα, όλες μου τις καβάντζες, για να μπορέσω να γίνω καλά.

Μπήκα στο πρόγραμμα απεξάρτησης μόνο και μόνο επειδή έκοψα όλες μου τις καβάντζες. Γιατί, να ξέρεις, όποιος αλκοολικός έχει καβάντζες θα παραμείνει αλκοολικός. Η μάνα μου είχε σταματήσει να μου μιλάει. Το ίδιο και η αδελφή μου. Οι καλοί μου φίλοι σταμάτησαν τότε να μου μιλάνε. Έμαθα έπειτα από πέντε μέρες μέσα από το Facebook ότι πέθανε ο πατέρας μου. Αυτό μόνο με οδήγησε στο να γίνω καλά.

Όταν έκανες δημόσια τη δήλωση για τη σεξουαλικότητά σου, πώς αντέδρασε ο πατέρας σου;

Nα σου πω, αυτός ήταν, αυτή ήταν η παιδεία του, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Μου έκανε πολύ μεγάλο κακό μέχρι την ενηλικίωσή μου. Μετά αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του και τον έβριζα. Του τα είπα όλα γιατί με άκουγε – αυτό πιστεύω –, μετά τα βρήκαμε και τώρα τον έχω συγχωρέσει. Και μπορώ να σου πω ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας, αν δεν έπινε, αλλά ήταν άρρωστος.

