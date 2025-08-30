search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

30.08.2025

Μπιλ Κλίντον: Στο Χάμπτονς με φορητό απινιδωτή

clintons 776- new

Ο Μπιλ Κλίντον εθεάθη μαζί με τη σύζυγό του, Χίλαρι, στο Χάμπτονς, να μεταφέρει φορητό απινιδωτή.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο να κουβαλά μια συσκευή που έμοιαζε με Propaq MD Air Medical Bag, γεγονός που αναζωπύρωσε τα ερωτήματα για την ευθραυστότητα της υγείας του 79χρονου πρώην Προέδρου.

Ο Κλίντον έχει μακρύ ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων. Το 2004 υπέστη καρδιακή προσβολή που οδήγησε σε επέμβαση bypass, ενώ το 2010 εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο με πόνο στο στήθος και του τοποθετήθηκε stent.

Το 2021 νοσηλεύτηκε με σοβαρή ουρολογική λοίμωξη που είχε εξαπλωθεί στο αίμα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 πέρασε αρκετές ημέρες στο MedStar Georgetown University Hospital στην Ουάσινγκτον λόγω γρίπης.

Στην πρόσφατη εμφάνισή του φορούσε μπλε σακάκι και μπεζ καπέλο, συνοδευόμενος από την προσωπική του φρουρά. Η Χίλαρι Κλίντον ήταν ντυμένη με μαύρη ζακέτα πάνω από μπλε σετ ρούχων. Μέχρι στιγμής, το Γραφείο του πρώην Προέδρου δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Πέρα από τις ανησυχίες για την υγεία του, οι Κλίντον βρίσκονται και στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Στις 5 Αυγούστου έλαβαν κλητεύσεις από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, αν και δεν βρίσκονται οι ίδιοι υπό έρευνα. Οι καταθέσεις τους έχουν οριστεί για τον Οκτώβριο – ο Μπιλ στις 14 του μήνα και η Χίλαρι στις 9 –, χωρίς να είναι σαφές αν θα συμμορφωθούν.

