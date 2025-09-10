Δεύτερη ημέρα της απεργίας του ΣΑΤΑ – Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική

Χωρίς ταξί θα μείνει και σήμερα, Τετάρτη (10/9), η Αττική καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει κηρύξει 48ωρη απεργία, η οποία ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Οι οδηγοί αντιδρούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών με βαν.

Το Συνδικάτο τονίζει ότι η απόφαση αυτή «αφαιρεί ζωτικό χώρο από τα ταξί» καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά μεταβιβάζει μέρος του μεταφορικού έργου των ταξί στα βαν, χωρίς να έχουν καθοριστεί βασικοί κανόνες λειτουργίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 48ωρης απεργίας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μετακινήσεις από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Τα ραδιοταξί της Αθήνας θα αναλάβουν τη μεταφορά ασθενών, ενώ τα οχήματα που θα παραμένουν σε υπηρεσία θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος.

Το Συνδικάτο ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, θα προχωρήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με απεργία διαρκείας.

Διαβάστε επίσης:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Επιμένει καλοκαιρινός ο καιρός την Τετάρτη: Έως 33 βαθμούς, έρχονται βροχές από Πέμπτη

Μαφία της Κρήτης: Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών – Στο στόχαστρο των Αρχών πέντε άτομα για ύποπτες συνομιλίες