Τέμπη: Κατέθεσε ο Πλακιάς κατά του Τριαντόπουλου – «Η μόνη λέξη που πρέπει να ακούγεται γι αυτόν είναι το “κακούργημα”»

Ο Νίκος Πλακιάς κατέθεσε στον Αρειο Πάγο σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση του μπαζώματος στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών.

Κατά την αποχώρησή του, ο πατέρας των δύο δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, τόνισε μεταξύ άλλων πως ο βουλευτής της ΝΔ πρέπει να κατηγορηθεί για κακούργημα.

«Ήρθαμε στην ανακρίτρια για το θέμα του μπαζώματος και την κατηγορία που εκκρεμεί εις βάρος του κυρίου Τριαντόπουλου, η οποία, όπως βλέπετε και εσείς, είναι για παράβαση καθήκοντος. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος μπάζωσε τα παιδιά μας, ο άνθρωπος ο οποίος πέταξε τα υπολείμματα των παιδιών μας 13 χιλιόμετρα μακριά, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Ήρθαμε να δει η ανακρίτρια τι ζημιά έχει προκαλέσει σε αυτές τις οικογένειες, να δει τα μάτια τα δικά μας, να δει τα μάτια των συζύγων μας και να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής που έχει δημιουργήσει» είπε αρχικά.

«Ο συγκεκριμένος ήταν ο ενορχηστρωτής του λεγόμενου “ξεμπαζώματος” και μπαζώματος. Ήταν ο ανώτερος σε πολιτικό επίπεδο και επιτέλους πρέπει να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να ακούγεται για τον κύριο Τριαντόπουλο και η μόνη λέξη που πρέπει να ακούγεται είναι κακούργημα. Έχουμε δώσει έναν όρκο απέναντι στα παιδιά μας, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη δικαίωση των ψυχών τους. Το έχω πει εκατό φορές, ότι δικαίωση θα ήταν να πάω σπίτι και να δω τα παιδιά μου. Μετά από τρία χρόνια είμαστε σε αυτό το στάδιο, που πλέον συνειδητοποιούμε ότι δεν θα τα ξαναδούμε τα παιδιά μας, αλλά υπάρχει και το ηθικό. Το ηθικό είναι η απόδοση δικαιοσύνης» πρόσθεσε.

Ο Ν. Πλακιάς τόνισε πως λόγω της υπόθεσης Τριαντόπουλου δεν θα πάει στη Λάρισα και στη δίκη κατά του σταθμάρχη και του επόπτη της βάρδιας της μοιραίας εκείνης νύχτας.

«Θα είμαι εδώ, μέχρι να βαρεθείτε εσείς να βλέπετε εμένα και εγώ εσάς. Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Το έχω πει από την αρχή και το ξαναλέω. Δεν θα σταματήσω και θα προσπαθήσω να καταφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

«Ιπποκράτειο»: Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή της Καρδιολογικής – Θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο (video)

Μήλος: Ανακλήθηκε, μετά τις αντιδράσεις, η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο