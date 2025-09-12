Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο στο TikTok για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Στην υπόθεση του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο αναφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο πρώτο του βίντεο στο TikTok.

Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης θυμάται όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο, λέγοντας: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια τραγουδάει απόσπασμα από το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».

Τις επόμενες ημέρες, ο καλλιτέχνης αναμένεται να δώσει συνέχεια με νέα βίντεο στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και προσωπικές στιγμές με τους θαυμαστές του.

Κατέθεσε μηνύσεις σε συγγενικά του πρόσωπα

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), ο Γιώργος Μαζωνάκης συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, βρέθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων.

Όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «η μήνυση στρέφεται κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλεισμού του τραγουδιστή στο δημόσιο ψυχιατρείο», ενώ επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές που αφορούν «ψευδή κατάθεση» και «συκοφαντική διαφήμιση».

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και τη φυσική του υπόσταση. Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Στην Ευελπίδων ο Γιώργος Μαζωνάκης – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του (Photos)

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή – «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

David Lynch: Για 15 εκατ. δολάρια πωλείται το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών του