Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν συγγενείς θυμάτων – Η οργή τους για το άρον άρον κλείσιμο της δικογραφίας και οι κεραυνοί Καρυστιανού

Συμπληρωματική ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών ζητούν με υπόμνημα που κατέθεσαν στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος με τους συνηγόρους τους, καταγγέλλοντας το κλείσιμο της κύριας ανάκρισης, που ολοκληρώθηκε με ταχύτητα αστραπής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Στο πόρισμα στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα κενά και ελλείψεις στην δικογραφία που έκλεισε τις προηγούμενες ημέρες.

Photo: larissanet.gr

Συγκεκριμένα, αυτά αφορούν στα πρόσωπα των κατηγορουμένων και τις αποδιδόμενες κατηγορίες, μεταξύ άλλων τους εκπροσώπους της «Hellenic Train», οι οποίοι αντιμετωπίζουν μόνο κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων στελεχών του ΟΣΕ, οι ευθύνες των οποίων ουσιαστικά δεν διερευνήθηκαν.

Απαιτούν επίσης να γίνει συμπληρωματική ανάκριση αναφορικά με την πυρασφάλεια, με αφορμή και το πρόσφατο πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, όπου σύμφωνα με αυτό ο ρυθμός επέκτασης της θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, άρα, σύμφωνα και με τους συνηγόρους των συγγενών, τίθεται και θέμα πυρασφάλειας.

Έπειτα από την κατάθεση του υπομνήματος, οι συγγενείς των θυμάτων βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, κατήγγειλαν εξοργισμένοι τον Εισαγγελέα ο οποίος αρνήθηκε να συνομιλήσει μαζί τους και να τους ακούσει. «Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε», φώναξαν όλοι μαζί.

Photo: larissanet.gr

Το πόρισμα υπογράφεται από 79 συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων είναι ο Αντιπρόεδρος, η Γραμματέας και η Ταμίας του Συλλόγου.

Καταγγέλλοντας το βιαστικό κλείσιμο και τα κενά της δικογραφίας η Ελένη Βασάρα, μητέρα της αδικοχαμένης Αγάπης Τσακλίδου και γραμματέας του Συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών σε δηλώσεις της σημείωσε πως «η δικογραφία έκλεισε σε ανύποπτο χρόνο και με παρά πολλά κενά και ελλείψεις που αφορούν και κατηγορίες που δεν αποδόθηκαν σε πρόσωπα που έπρεπε να αποδοθούν και επίσης με αποδεικτικά στοιχεία και καταθέσεις που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν την υπόθεση».

«Ζητήσαμε σύντομη ακρόαση από τον εισαγγελέα σχετικά με το υπόμνημα που καταθέσαμε. Ο εισαγγελέας αρνείται ακόμη και να ακούσει τις χαροκαμένες μητέρες», σημείωσε η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του αδικοχαμένου Γιώργου Παπάζογλου.

Αιχμές για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης άφησε ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας που πέθανε στο δυστύχημα.

«Είμαι η μητέρα της Φραντσέσκα Μπέζα που έλεγε δεν έχω οξυγόνο, που κάηκε ζωντανή στο κυλικείο. Με έχει κάνει το γεγονός έξαλλη να κλείσει η δικογραφία άρον άρον χωρίς να συμπεριληφθούν στοιχεία. Είναι δυνατόν να μην ακούσει δύο χαροκαμένες μάνες» ανέφερε η κα Φωτεινή Κοκκάλα.

«Υπάρχουν στοιχεία που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Ευελπιστούμε ότι οι δικαστικές Αρχές Λάρισας θα σκύψουν με περισσότερο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή ώστε να έρθουμε σε μια δίκη η οποία δεν θα έχει κενά και αμφιβολίες» δήλωσε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος κ. Αντώνης Ψαρόπουλος εκφράζοντας ωστόσο την απαισιοδοξία του μετά και την άρνηση του εισαγγελέα σήμερα να συναντήσει συγγενείς θυμάτων.

«Προσπάθεια συγκάλυψης η άρνηση του εισαγγελέα να δεχθεί τους συγγενείς των θυμάτων»

Από την πλευρά του, ο Δαμιανός Μπαλασούλης, συνήγορος των οικογενειών Τσακλίδη – Βασάρα και Χατζηβασιλείου – Φόριαν σημείωσε σε σχέση με την άρνηση του εισαγγελέα να δει και να ακούσει τις οικογένειες των θυμάτων: «Θεωρούμε ότι συνιστά ακόμη ένα επεισόδιο στην προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι ευθύνες όλων των ενόχων σε Ελλάδα και ΕΕ για το κύριο έγκλημα της μετωπικής σύγκρουσης των δύο τρένων».

Μιλώντας για τα μεγάλα κενά και τις ελλείψεις στην ανακριτική διαδικασία και στη διαδικασία διερεύνηση της υπόθεσης σημείωσε ότι «και με την σημερινή μας ενέργεια δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα που κάνουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα έχοντας στο πλάι μας τον λαό και την νεολαία (…) μέχρι την τελική δικαίωση. Που τελική δικαίωση για μας σημαίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για το έγκλημα των Τεμπών όσο ψηλά και αν βρίσκονται αλλά και να διαμορφωθούν οι όροι προκειμένου να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη και να μην θρηνήσουν άλλοι γονείς τα παιδιά τους» κατέληξε ο κ. Μπαλασούλης.

«Ζητάμε δίκαιη δίκη και οι ίδιοι υπηρέτες της δικαιοσύνης να σταθούν στο ύψος γιατί εμείς ακόμη και τώρα θα εξακολουθήσουμε να λέμε ότι ένας είναι ο δρόμος η αστική δημοκρατία που πιστεύουμε και θα την θωρακίσουμε από κάθε εχθρό της» δήλωσε ο συνήγορος οικογενειών κ. Μανώλης Βονικάκης.

Καρυστιανού: «Ούτε τα προσχήματα – Πότε πρόλαβε να μελετήσει 60.000 σελίδες»

Την οργή της Μαρίας Καρυστιανού προκάλεσε η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, επί του κατηγορητηρίου για το έγκλημα στα Τέμπη, καθώς διάβασε μέσα σε 7 μέρες τη δικογραφία των 60.000 σελίδων, έγραψε πόρισμα 996 σελίδων και παρέδωσε την πρότασή του για 36 κατηγορούμενους!

Η ενέργεια του εισαγγελέα έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και πολλές επιφυλάξεις από συγγενείς των θυμάτων, που ετοιμάζονταν σήμερα το πρωί να καταθέσουν, με 80 υπογραφές, υπόμνημα.

«Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…», τονίζει η πρόεδρος του «Συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών 2023».

«Πριν κάποιους μήνες στις 17.03.2025 καταθέσαμε τρεις συγγενείς στην κα. Αποστολάκη, η οποία ως Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας είχε την εποπτεία όλης της ανάκρισης στη Λάρισα και της οποίας ο γιος βρέθηκε νεκρός τον Φεβρουάριο του 2025, αίτημα για να ασκήσει τις εξουσίες της ως Επόπτρια στην Ανάκριση της δικογραφίας των Τεμπών.

18.03.2025, δηλαδή την άλλη ημέρα, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη της αφαίρεσε την εποπτεία της ανάκρισης ειδικά και μόνο για τη δικογραφία των Τεμπών!

Της αφαίρεσε την εποπτεία στοχευμένης δικογραφίας και την ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα. Στον Αντεισαγγελέα Εφετών ο οποίος μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες!» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού και προσθέτει:

«Ο εισαγγελέας κ. Τσόγκας, που πληροφορίες τον θέλουν κολλητό φίλο του κ. Β. Φλωρίδη αδελφού του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έγραψε άρθρο την Κυριακή, στην Καθημερινή ζητώντας την αυτεπάγγελτη άσκηση διώξεων κατά συγγενών που ασκούν κριτική ή μηνύουν τους δικαστές και εισαγγελείς, πήρε στα χέρια του την υπόθεση, αν και χαμηλότερης βαθμίδας, μετά την απομάκρυνση της κα. Αποστολάκη, προφανώς επειδή έχει χαρίσματα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες!

Ο κ. Τσόγκας λοιπόν δικαίωσε την επιλογή Αδειλίνη. Ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο, έστειλε σήμερα πρωί πρωί ώρα 08.00 την εισαγγελική πρόταση ΠΡΙΝ καταθέσουν το Υπόμνημα Διαμαρτυρίας οι δικηγόροι για την εσπευσμένη άρον άρον περάτωση της ανάκρισης, στις 29.08, την ίδια δηλαδή ημέρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους έστειλε το πόρισμα για ύπαρξη ξυλολίου και υδρογοναθράκων!

Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν! Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εισαγγελέας Εφετών διαβίβασε την πρόταση του για τους 36 κατηγορουμένους στην Πρόεδρο Εφετών το πρωί της Δευτέρας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι 3 συλληφθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία – Κατασχέθηκαν όπλα και 30 κιλά κάνναβης

Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών τηλεφώνων

Ένταση στο Φεστιβάλ Δράμας: Προκλήσεις από Φωτήλα – Παραπονέθηκε που τον γουχάρουν ενώ αυτός δίνει… 300.000 ευρώ – «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε;»