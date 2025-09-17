Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Με πόλωση μέχρι το τέλος» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα σκάνδαλα και τα μόνιμα (άλυτα) προβλήματα που υπονομεύουν τη δημιουργία συναινετικού προφίλ, αλλά και για ποιους εφιάλτες φέρνει στην Ν.Δ. το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Από τους ήπιους τόνους στην πόλωση – Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακάμψει μέσω μιας επιθετικής ρητορικής – Η χλιαρή υποδοχή του «πακέτου της ΔΕΘ» υποχρεώνει σε αλλαγή τακτικής – Προβλήματα και σκάνδαλα παραμένουν βαρίδια στην προσπάθεια επανεκκίνησης

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ταραχή λόγω Σαμαρά – Φόβος για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η ίδρυση νέου κόμματος – Το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας θα καεί οριστικά

ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.: Αδυναμία συμμαχιών – Ερώτημα το πώς θα κυβερνήσει ο νικητής των επόμενων εκλογών – Κάκιστες οι σχέσεις στην κεντροδεξιά και την κεντροαριστερή πολυκατοικία

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: «Δίκοπο μαχαίρι» το rebranding – «Ισορροπία τρόμου» με τον ΣΥΡΙΖΑ – Ο χρόνος που τρέχει, τα σενάρια και η προτεραιότητα του πρώην πρωθυπουργού – Τα προσεκτικά μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

ΚΚΕ: Προς το 22ο Συνέδριο με σύνθημα το «σταθερό κόμμα» – Ποντάρει και στην εικόνα κατακερματισμού και απαξίωσης των κομμάτων του προοδευτικού χώρου – Στέλνει το μήνυμα ότι ο λαός έχει απορρίψει τους «Μεσσίες»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Θηλιά η ακρίβεια για τα νοικοκυριά – Πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης οι τιμές στη χώρα μας – Κρίσιμες οι αυξήσεις σε τρόφιμα και υπηρεσίες – Δεν υπάρχουν προσδοκίες για αποκλιμάκωση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Ανατροπές με μίνι ασφαλιστικό – Χαμηλώνουν οι παροχές με το μοντέλο της «εξίσωσης προς τα κάτω» – Ανταποδοτικές συντάξεις με βάση τον Δείκτη Μισθών, όχι τον πληθωρισμό

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Πίρι Ρέις και Χαφτάρ… – Οι πονοκέφαλοι της Αθήνας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο – Η οικογένεια Χαφτάρ μεθοδεύεται (από τις ΗΠΑ) να αναλάβει τη διακυβέρνηση της όλης Λιβύης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Στρατιωτικά απροετοίμαστη η Ευρώπη – Η Μόσχα τεστάρει Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον: φθηνά ρωσικά drones προκαλούν σύγχυση στο ΝΑΤΟ – Απομακρύνεται συνεχώς η ειρήνευση στην Ουκρανία – Ρωσική επιλογή η ελεγχόμενη ένταση με τη Δύση

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Η ισοπέδωση της Γάζας – Η Επιτροπή του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι το 83% των θυμάτων είναι άμαχοι – Παγιδευμένοι σε αδιέξοδο οι Παλαιστίνιοι

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Με βαριά ατζέντα στον ΟΗΕ – Πώς προσέρχεται η Ελλάδα στην υψηλής σημασίας Γενική Συνέλευση στα τέλη Σεπτεμβρίου – Η Τουρκία και οι ενεργειακές εξελίξεις

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Να αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα – O αγρότης μπορεί να αποκτήσει ή να προσαρμοστεί στην επιστημονική εξειδίκευση – Υπάρχει η δυνατότητα του αγροτουρισμού και μιας «καθαρής» βιολογικής παραγωγής

ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος έκτο: Από την αγορά στο μοναστήρι

Διαβάστε επίσης:

