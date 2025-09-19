search
Συγκλονιστικές στιγμές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ – Τα δάκρυα του Bernardinho μόλις έμαθε ότι πέθανε η μητέρα του (videos)

19.09.2025
Bernardinho_KLAMATA

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στις Φιλιππίνες, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, με πρωταγωνιστή τον Βραζιλιάνο προπονητή Μπερναντίνιο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με τη Σερβία πληροφορήθηκε τον θάνατο της μητέρας του. Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, ο έμπειρος προπονητής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Κρατώντας μια μπάλα, προσπάθησε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση από τους παίκτες του, όμως ο ακραίος της «σελεσάο», Ρικάρντο Λουκαρέλι, τον πλησίασε αμέσως για να τον παρηγορήσει.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπερναντίνιο αποχαιρέτησε δημόσια τη μητέρα του μέσα από τα social media.

«Πολύ λυπημένος που είμαι μακριά και δεν μπορώ να αποχαιρετήσω εσένα, μαμά, αλλά με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη που είχα την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου και την αφοσίωσή σου για περισσότερα από 60 χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σ’ αγαπώ, μαμά».

Στο αγωνιστικό κομμάτι η Βραζιλία γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 σετ και αποκλέιστηκε από τη διοργάνωση.

«Εκτός από την ήττα, υπάρχει κι αυτός ο λόγος – ο θάνατος της μητέρας του Μπερναντίνιο. Όλοι θέλαμε αυτή τη νίκη για εκείνον, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είναι μια θλίψη. Δεν νομίζω ότι κάναμε κακό παιχνίδι, αλλά αυτοί ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια. Δεν ξέραμε πια τι να κάνουμε. Ήταν ένα σύνολο από πράγματα που τους ευνόησαν και άξιζαν τη νίκη», δήλωσε μετά το ματς ο Λουκαρέλι, ο παίκτης που πρώτος έσπευσε στο πλευρό του προπονητή του.

