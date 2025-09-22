Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η έρευνα – Καταθέτουν υπόμνημα

Με τον Πάνο Ρούτσι να συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας να γίνει δεκτή η αίτηση εκταφής του γιου του, που χάθηκε στο σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, ο σύλλογος των Συγγενών Θυμάτων, ζητά από τη δικαιοσύνη να ερευνηθεί καλύτερα η υπόθεση, που έκλεισε άρον άρον την περασμένη εβδομάδα από την εισαγγελία εφετών Λάρισας.

Στις 12.30 της Δευτέρας, 82 συγγενείς, μεταξύ αυτών και η Μαρία Καρυστιανού, καταθέτουν κοινό υπόμνημα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει και πάλι η έρευνα, καθώς οι βεβιασμένοι χειρισμοί από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη και στη συνέχεια η εξπρές διαδικασία που ακολούθησε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας, οδήγησαν στη μη εξέταση κρίσιμων εγγράφων, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία. Ζητούν δηλαδή να συνεχιστεί η ανάκριση για να φωτιστεί με κάθε τρόπο η υπόθεση και να εντοπιστούν οι ευθύνες για το έγκλημα.

Πρόκειται για το ίδιο υπόμνημα που επιχείρησαν να καταθέσουν την περασμένη Δευτέρα στη Λάρισα, αλλά οι εκεί δικαστικές αρχές τους αγνόησαν επιδεικτικά, προκαλώντας την οργή και των ίδιων των συγγενών, αλλά και της κοινής γνώμης.

Συνεχίζει για 8η ημέρα την απεργία πείνας

Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στην Πλατεία Συντάγματος, πραγματοποιώντας απεργία πείνας σε μια ύστατη προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια γύρω από τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του στο δυστύχημα των Τεμπών, αποδεικνύοντας πώς το κίνητρο για δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από πότε, τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ελληνική κοινωνία.

Καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι τον επισκέπτονται, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους. Φορείς, σωματεία, σύλλογοι, απλοί καθημερινοί που περνούν από το σημείο, δείχνουν με τη στάση τους ότι ζητούν το αυτονόητο. Δικαιοσύνη για τα Τέμπη!

Είναι χαρακτηριστικό ότι το απόγευμα της Κυριακής δεκάδες σωματεία του Πολιτισμού κάλεσαν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Συντάγματος.

Συνολικά, 55 σωματεία, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και καταγγέλλουν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους μένουν στο απυρόβλητο.

