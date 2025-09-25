search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 10:00

Η άλωση ή σφαγή της Τριπολιτσάς και η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

25.09.2025 10:00
mitsotakis-erntogan-12-new

Επί δύο ημέρες υπήρχε απόλυτη σύγχυση στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης για το πώς θα παρουσιάσουν ή δικαιολογήσουν την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Άλλοι έλεγαν ότι ενοχλήθηκε από τις κινήσεις της Αθήνας με τα θαλάσσια πάρκα, άλλοι ότι είναι καλύτερα που δεν έγινε η συνάντηση πριν πάει ο Ερντογάν στον Τραμπ.

Κάποιοι πιο τολμηροί δήλωναν ανερυθρίαστα ότι η συνάντηση δεν έγινε επειδή… κώλωσε ο Ερντογάν – φοβήθηκε δηλαδή τον Μητσοτάκη.

Αλλά ο νικητής ήταν άλλος.

Κάποιος λοιπόν εισήγαγε στα κυβερνητικά πηγαδάκια μία άλλη αιτία της αναβολής/ακύρωσης: Ο Ερντογάν, λέει, δεν ήθελε να δει τον Μητσοτάκη στην επέτειο της σφαγής της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821).

Δεν εντόπισα κάποιον να το λέει δημοσίως – ποτέ δεν είναι αργά βέβαια – άρα η ιδέα πήγε σαν τους σφαγιασθέντες εκείνης της ημέρας.

Διαβάστε επίσης:

Πόση ζημιά κάνει στο ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου;

Και τώρα,… Κοπεγχάγη: Η νέα πιθανή τοποθεσία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σε γεύμα της ομογένειας ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα στη Νέα Υόρκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
touni-new
LIFESTYLE

«Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» – Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

faros-kyma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική κρίση: Επτά από τα εννέα «όρια του πλανήτη» έχουν ξεπεραστεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες

ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

pavlos_marinakis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μαρινάκης: Ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος που του έστελνε απειλητικά μηνύματα – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

perama_nafpigio_2905_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στη Ζώνη Περάματος: Τραυματισμός 29χρονου ναυτεργάτη από ηλεκτροπληξία – Τρεις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:00
touni-new
LIFESTYLE

«Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» – Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

faros-kyma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική κρίση: Επτά από τα εννέα «όρια του πλανήτη» έχουν ξεπεραστεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες

ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

1 / 3