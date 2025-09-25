Η άλωση ή σφαγή της Τριπολιτσάς και η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Επί δύο ημέρες υπήρχε απόλυτη σύγχυση στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης για το πώς θα παρουσιάσουν ή δικαιολογήσουν την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Άλλοι έλεγαν ότι ενοχλήθηκε από τις κινήσεις της Αθήνας με τα θαλάσσια πάρκα, άλλοι ότι είναι καλύτερα που δεν έγινε η συνάντηση πριν πάει ο Ερντογάν στον Τραμπ.

Κάποιοι πιο τολμηροί δήλωναν ανερυθρίαστα ότι η συνάντηση δεν έγινε επειδή… κώλωσε ο Ερντογάν – φοβήθηκε δηλαδή τον Μητσοτάκη.

Αλλά ο νικητής ήταν άλλος.

Κάποιος λοιπόν εισήγαγε στα κυβερνητικά πηγαδάκια μία άλλη αιτία της αναβολής/ακύρωσης: Ο Ερντογάν, λέει, δεν ήθελε να δει τον Μητσοτάκη στην επέτειο της σφαγής της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821).

Δεν εντόπισα κάποιον να το λέει δημοσίως – ποτέ δεν είναι αργά βέβαια – άρα η ιδέα πήγε σαν τους σφαγιασθέντες εκείνης της ημέρας.

