search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 09:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 08:22

«Καρφιά» Φαραντούρη για τη Νέα Υόρκη: «Εξευτελισμός» η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, «πρόκληση» η συνάντηση με αλ Σαράα

26.09.2025 08:22
farantouris

Αιχμές για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άφησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Η κριτική Φαραντούρη επικεντρώνεται σε δύο βασικά σημεία:

  • Πρώτον, χαρακτηρίζει ως «πρόκληση» τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας και πρώην τρομοκράτη της αλ Κάιντα, Αχμέντ αλ Σαράα, «την ώρα που η Κοιλάδα των Χριστιανών στην Συρία κατακαίγεται μέρες τώρα και οι διώξεις συνεχίζονται», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός αρκέστηκε να “εκφράσει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Συρίας”».
  • Δεύτερον, αξιολογεί ως «εξευτελιστική» τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, σημειώνοντας ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που η πατρίδα μας απαξιώνεται έτσι στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, κάτι που ασφαλώς μας προσβάλλει όλους. Θυμόμαστε την ακύρωση της συνάντησης απ’ τον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Σούνακ επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός “αθέτησε τη συμφωνία που είχαν κάνει”. Τώρα ο Ερντογάν ματαιώνει συνάντηση (στο Σπίτι της Τουρκίας) για τον ίδιο λόγο, όπως διέρρευσαν».

Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι μετα την προκλητική ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων: «Θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα ενημέρωνα όλες τις κυβερνήσεις σε ΕΕ-ΗΠΑ και θα προχωρούσα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Ασφαλώς δεν θα είχα συμφωνήσει κρυφά να ζητώ την τουρκική συναίνεση ακόμη και για στοιχειώδεις πράξεις κυριαρχίας».

Διαβάστε επίσης

«Καρφιά» Τσακαλώτου: Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει ο Τσίπρας

Ο Μητσοτάκης θέλει Μπρους Σπρίνγκστιν στην Αθήνα

«Βουλευτές – φαντάσματα»: Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ με αναφορές Γιαννούλη στην ΚΟ για Τσίπρα – Διαψεύδει κατηγορηματικά ο ίδιος 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: ««Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη»

asthenoforo96_new
ΥΓΕΙΑ

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι ακούσιες νοσηλείας με εισαγγελική εντολή

kasimati syriza – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάρις Ρούπος: «Κόντρα» στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη

eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

denmark_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω drones – Στήριξη Μακρόν στη φύλαξη του εναέριου χώρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 09:19
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: ««Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη»

asthenoforo96_new
ΥΓΕΙΑ

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι ακούσιες νοσηλείας με εισαγγελική εντολή

kasimati syriza – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάρις Ρούπος: «Κόντρα» στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη

1 / 3