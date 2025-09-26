«Καρφιά» Φαραντούρη για τη Νέα Υόρκη: «Εξευτελισμός» η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, «πρόκληση» η συνάντηση με αλ Σαράα

Αιχμές για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άφησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Η κριτική Φαραντούρη επικεντρώνεται σε δύο βασικά σημεία:

Πρώτον, χαρακτηρίζει ως « πρόκληση » τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας και πρώην τρομοκράτη της αλ Κάιντα, Αχμέντ αλ Σαράα , «την ώρα που η Κοιλάδα των Χριστιανών στην Συρία κατακαίγεται μέρες τώρα και οι διώξεις συνεχίζονται», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός αρκέστηκε να “εκφράσει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Συρίας”».

» τη του με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας και , «την ώρα που η Κοιλάδα των Χριστιανών στην Συρία κατακαίγεται μέρες τώρα και οι διώξεις συνεχίζονται», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός αρκέστηκε να “εκφράσει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Συρίας”». Δεύτερον, αξιολογεί ως «εξευτελιστική» τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, σημειώνοντας ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που η πατρίδα μας απαξιώνεται έτσι στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, κάτι που ασφαλώς μας προσβάλλει όλους. Θυμόμαστε την ακύρωση της συνάντησης απ’ τον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Σούνακ επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός “αθέτησε τη συμφωνία που είχαν κάνει”. Τώρα ο Ερντογάν ματαιώνει συνάντηση (στο Σπίτι της Τουρκίας) για τον ίδιο λόγο, όπως διέρρευσαν».

Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι μετα την προκλητική ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων: «Θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα ενημέρωνα όλες τις κυβερνήσεις σε ΕΕ-ΗΠΑ και θα προχωρούσα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Ασφαλώς δεν θα είχα συμφωνήσει κρυφά να ζητώ την τουρκική συναίνεση ακόμη και για στοιχειώδεις πράξεις κυριαρχίας».

