«Καρφιά» Φαραντούρη για τη Νέα Υόρκη: «Εξευτελισμός» η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, «πρόκληση» η συνάντηση με αλ Σαράα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αιχμές για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άφησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.
Η κριτική Φαραντούρη επικεντρώνεται σε δύο βασικά σημεία:
Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι μετα την προκλητική ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων: «Θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα ενημέρωνα όλες τις κυβερνήσεις σε ΕΕ-ΗΠΑ και θα προχωρούσα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Ασφαλώς δεν θα είχα συμφωνήσει κρυφά να ζητώ την τουρκική συναίνεση ακόμη και για στοιχειώδεις πράξεις κυριαρχίας».
Διαβάστε επίσης
«Καρφιά» Τσακαλώτου: Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει ο Τσίπρας
Ο Μητσοτάκης θέλει Μπρους Σπρίνγκστιν στην Αθήνα
«Βουλευτές – φαντάσματα»: Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ με αναφορές Γιαννούλη στην ΚΟ για Τσίπρα – Διαψεύδει κατηγορηματικά ο ίδιος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.