ΟΠΕΚΕΠΕ: Για «ένοχη σιωπή» κατηγορεί η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ – «Μυθεύματα» οι κατηγορίες κατά Μυλωνάκη

Μέσω πηγών της απάντησε η κυβέρνηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αποπομπή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη, κατηγορώντας το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης για ένοχη σιωπή σχετικά με τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μπαμπασίδης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και κάνοντας λόγο για «μυθεύματα», σχετικά με τις κατηγορίες σε βάρος του Γ. Μυλωνάκη.

Αναλυτικά, οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί “αναρμοδιότητας”, όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα».

Παράλληλα, σημείωσαν ότι «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο. Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η “ουρά” της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την αποπομπή Μυλωνάκη, σημειώνοντας ότι:

«Χθες το βράδυ ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος

Σαλμάς, δήλωσε σε συνέντευξη του στο δελτίο του Kontra, ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο

υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως

δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

Μετά την αποκάλυψη αυτή αλλά και τις πρόσφατες του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ότι ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε, καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους, θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Πλέον είναι σαφές ότι γνώριζε και ο Πρωθυπουργός πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς ως “κάποιες σκιές”, όταν τον ήλεγχε κοινοβουλευτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το κρυφτό τελείωσε. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσες απαντήσεις για τις κινήσεις του υφυπουργού. Δρούσε “αυτοβούλως” όταν ενημέρωνε τον κ. Μπουκώρο και ενδεχομένως και άλλους εμπλεκόμενους στις επισυνδέσεις ή σε γνώση του Πρωθυπουργού; Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μυλωνάκης δεν μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή».

