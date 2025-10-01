Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ποιες πρακτικές αποδυναμώνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που η κυβέρνηση διεκδικεί στην τελική ευθεία, αλλά και για το γεγονός ότι βρίσκονται κάτω και από τη χαμηλή πρόθεση ψήφου οι θετικές γνώμες για «διαφάνεια» και «εντιμότητα» , κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Παγιδευμένη σε δίνη δυσπιστίας – Αυξάνεται επικίνδυνα η αποδοκιμασία των πολιτών γι’ αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν – Με «βουνό» μοιάζει η προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάκτηση της πρωτοβουλίας
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ: Δημοσκοπικός εφιάλτης – Με υπεράσπιση πεπραγμένων απαντά η κυβέρνηση στις δυσμενείς μετρήσεις – Σε όλο και πιο δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ: Στις κάλπες κρίνεται η… «βελόνα» του Κινήματος – Η επιμονή του Γερουλάνου και η παράμετρος του ενδεχόμενου «κόμματος Τσίπρα» – Κλειστή η πόρτα του Ανδρουλάκη, που επιμένει στην αυτόνομη πορεία
ΣΥΡΙΖΑ: Προσπάθεια για υπέρβαση του «βραχυκυκλώματος» – Προς το «ναι» για την Belharra, κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις – Παραμένουν τα «σύννεφα» ελέω Τσίπρα και βουλευτών που παίρνουν θέση για την «επόμενη μέρα»
ΚΚΕ: «Κόμμα έτοιμο για όλα» – Αρχίζει η προετοιμασία για το 22ο Συνέδριο – «Το ΚΚΕ έχει συναίσθηση των ευθυνών του και τις αναλαμβάνει στο ακέραιο»
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Φοροκίνητρα σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων – Στόχος η αύξηση της προσφοράς για τρίτεκνους και πολύτεκνους – Διευκόλυνση σε ζευγάρια και ειδικές κατηγορίες κρατικών λειτουργών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Μακροπρόθεσμα σχέδια και άμεσες απειλές – Η Ε.Ε. σε κρίσιμο σταυροδρόμι ψάχνει τρόπους επιβίωσης – Η Ευρώπη πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία για αυτονομία και την πραγματικότητα της εξάρτησης.
ΓΑΖΑ: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από το σχέδιο Τραμπ – «Συμφωνία του Αιώνα» για τη Γάζα ή άλλη μια υπερ-φιλόδοξη προσπάθεια; – Ποια κενά μπορεί να οδηγήσουν σε νέα κρίση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Λίγο πριν από τη σύγκρουση Ρωσίας και ΝΑΤΟ – Η Μόσχα συνεχίζει να τεστάρει τα αμυντικά αντανακλαστικά ευρωπαϊκών χωρών – Η υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης κινητοποιεί σχέδια για «αντί-drone τείχος» – Ουκρανικό… φροντιστήριο στους Δυτικούς
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επιτυχημένη ελληνική παρουσία στον ΟΗΕ – Θέματα μέγιστου πολιτικού βάρους έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν – Το υποθαλάσσιο καλώδιο εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια στην Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η τέχνη πρέπει να είναι κατανοητή – Η φύση και η κοινωνία μας δίνουν το υλικό, όμως πρέπει κι εμείς να το αξιολογήσουμε! – Πώς μπορεί να αντιδράσει το κοινό σε περιπτώσεις ακατανόητων έργων;
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ: Ο δυτικός κόσμος απέναντι στην Ανατολή. Μέρος δεύτερο: Η περίπτωση της Ρωσίας – Ο πανσλαβισμός έδωσε την τελική ώθηση στην απομάκρυνση της Ελλάδας από τη Ρωσία – Στο χειρότερο σημείο της ιστορίας τους οι σχέσεις Αθήνας – Μόσχας – Οι παλαιές έχθρες Ρωσίας – Τουρκίας συρρικνώθηκαν μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ
ΙΣΤΟΡΙΑ: Πολιτική και Διοίκηση – Αυτοκράτορες υπό κηδεμονία
