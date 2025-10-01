search
Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

01.10.2025 19:11
prwtoselido entos new neo

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ποιες πρακτικές αποδυναμώνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που η κυβέρνηση διεκδικεί στην τελική ευθεία, αλλά και για το γεγονός ότι βρίσκονται κάτω και από τη χαμηλή πρόθεση ψήφου οι θετικές γνώμες για «διαφάνεια» και «εντιμότητα» , κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Παγιδευμένη σε δίνη δυσπιστίας – Αυξάνεται επικίνδυνα η αποδοκιμασία των πολιτών γι’ αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν – Με «βουνό» μοιάζει η προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάκτηση της πρωτοβουλίας

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ: Δημοσκοπικός εφιάλτης – Με υπεράσπιση πεπραγμένων απαντά η κυβέρνηση στις δυσμενείς μετρήσεις – Σε όλο και πιο δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία

ΠΑΣΟΚ: Στις κάλπες κρίνεται η… «βελόνα» του Κινήματος – Η επιμονή του Γερουλάνου και η παράμετρος του ενδεχόμενου «κόμματος Τσίπρα» – Κλειστή η πόρτα του Ανδρουλάκη, που επιμένει στην αυτόνομη πορεία

ΣΥΡΙΖΑ: Προσπάθεια για υπέρβαση του «βραχυκυκλώματος» – Προς το «ναι» για την Belharra, κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις – Παραμένουν τα «σύννεφα» ελέω Τσίπρα και βουλευτών που παίρνουν θέση για την «επόμενη μέρα»

ΚΚΕ: «Κόμμα έτοιμο για όλα» – Αρχίζει η προετοιμασία για το 22ο Συνέδριο – «Το ΚΚΕ έχει συναίσθηση των ευθυνών του και τις αναλαμβάνει στο ακέραιο»

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Φοροκίνητρα σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων – Στόχος η αύξηση της προσφοράς για τρίτεκνους και πολύτεκνους – Διευκόλυνση σε ζευγάρια και ειδικές κατηγορίες κρατικών λειτουργών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Μακροπρόθεσμα σχέδια και άμεσες απειλές – Η Ε.Ε. σε κρίσιμο σταυροδρόμι ψάχνει τρόπους επιβίωσης – Η Ευρώπη πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία για αυτονομία και την πραγματικότητα της εξάρτησης.

ΓΑΖΑ: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από το σχέδιο Τραμπ – «Συμφωνία του Αιώνα» για τη Γάζα ή άλλη μια υπερ-φιλόδοξη προσπάθεια; – Ποια κενά μπορεί να οδηγήσουν σε νέα κρίση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Λίγο πριν από τη σύγκρουση Ρωσίας και ΝΑΤΟ – Η Μόσχα συνεχίζει να τεστάρει τα αμυντικά αντανακλαστικά ευρωπαϊκών χωρών – Η υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης κινητοποιεί σχέδια για «αντί-drone τείχος» – Ουκρανικό… φροντιστήριο στους Δυτικούς

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επιτυχημένη ελληνική παρουσία στον ΟΗΕ – Θέματα μέγιστου πολιτικού βάρους έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν – Το υποθαλάσσιο καλώδιο εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια στην Κυπριακή Δημοκρατία

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η τέχνη πρέπει να είναι κατανοητή – Η φύση και η κοινωνία μας δίνουν το υλικό, όμως πρέπει κι εμείς να το αξιολογήσουμε! – Πώς μπορεί να αντιδράσει το κοινό σε περιπτώσεις ακατανόητων έργων;

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ: Ο δυτικός κόσμος απέναντι στην Ανατολή. Μέρος δεύτερο: Η περίπτωση της Ρωσίας – Ο πανσλαβισμός έδωσε την τελική ώθηση στην απομάκρυνση της Ελλάδας από τη Ρωσία – Στο χειρότερο σημείο της ιστορίας τους οι σχέσεις Αθήνας – Μόσχας – Οι παλαιές έχθρες Ρωσίας – Τουρκίας συρρικνώθηκαν μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ

ΙΣΤΟΡΙΑ: Πολιτική και Διοίκηση – Αυτοκράτορες υπό κηδεμονία

