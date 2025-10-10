Η κρητική… βεντέτα Κασσελάκη – Αυγενάκη συνεχίζεται

Με παραπομπή στις προχθεσινές αναρτήσεις του απαντησε στον Στέφανο Κασσελάκη για την υπόθεση με την εταιρεία «Κορόμηλο ΜΑΕ», ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας έχουν ανοίξει… βεντέτα με αφορμή την υπόθεση της εταιρείας «Κορόμηλο» η οποία με μηδενικό τζίρο, κατά τον Σ. Κασσελάκη, αγόρασε ακίνητο του Αυγενάκη.

Ο Σ. Κασσελάκης έχει ήδη καταθέσει στην ευρωπαία εισαγγελέα κι άλλα στοιχεία κατά του Αυγενάκη, τον οποίο με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στοχοποιήσει.

«Όταν η πολιτική τελειώνει, αρχίζουν τα… Κορόμηλα!

Η δημοσιευμένη στην εφημερίδα Documento, την Κυριακή 05/10/2025, απάντηση του κ. Αργ. Πετρή, Νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Κορόμηλο ΜΑΕ»:

«Σεβόμενος τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα και για την αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα που μου αναφέρατε σας γνωρίζω τα παρακάτω:

01. Ουδεμία πολιτική, συγγενική, οικονομική, επαγγελματική ή άλλους είδους σχέση έχω με τον κο Ελευθέριο Αυγενάκη. Τα γραφεία μας στο Ηράκλειο στεγάζονταν στον ίδιο όροφο και συναντιόμαστε τυχαία, όταν ευρίσκετο στο Ηράκλειο, στον κοινόχρηστο χώρο του ορόφου.

02. Οι συνεργάτες του με πληροφόρησαν ότι ο κος Αυγενάκης πουλάει τον χώρο στέγασης του γραφείου του. Ενημέρωσα μερικούς από τους πελάτες μας και εκδήλωσε ενδιαφέρον κάποιος από αυτούς, χωρίς να τους αναφέρω την ταυτότητα του πωλητή. Με δεδομένο λοιπόν ότι υπήρχε ενδιαφερόμενος αγοραστής και συμφωνήσαμε στο τίμημα, προχώρησα στην αγορά του ακινήτου και στη συνέχεια στην πώλησή του. Στον κο Αυγενάκη δόθηκε επιταγή του αγοραστή του ακινήτου.

03. Ο αγοραστής του ακινήτου ουδεμία σχέση έχει με την πολιτική και εξ όσων γνωρίζω και με τον κο Αυγενάκη.

04. Ολα τα παραπάνω είναι πραγματικά περιστατικά και γεγονότα και μπορούν να αποδειχθούν. Ομως εγώ, λόγω του επαγγελματικού απορρήτου, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες».

Όταν η πολιτική τελειώνει, αρχίζουν τα… Κορόμηλα!



Η δημοσιευμένη στην εφημερίδα Documento, την Κυριακή 05/10/2025, απάντηση του κ. Αργ. Πετρή, Νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας «Κορόμηλο ΜΑΕ»:



«Σεβόμενος τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα και για την αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων… — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) October 8, 2025

Σε άλλη ανάρτησή του προϊδέασε για νομικές κινήσεις.

«Ο Κασσελάκης συνεχίζει απτόητος τα κορόμηλά του… Ανακάλυψε μέχρι και “τριγωνικές συναλλαγές”! Μάλλον εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια… Τα υπόλοιπα, στις αίθουσες των δικαστηρίων. Άλλωστε, του οικείου ο δρόμος του είναι γνωστός…»

Ο Κασσελάκης συνεχίζει απτόητος τα κορόμηλά του…



Ανακάλυψε μέχρι και “τριγωνικές συναλλαγές”!

Μάλλον εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια…



Τα υπόλοιπα, στις αίθουσες των δικαστηρίων.



Άλλωστε, του οικείου ο δρόμος του είναι γνωστός… — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) October 8, 2025

Διαβάστε επίσης:

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Τα «δύο πρόσωπα» της ΝΔ

Ζητάει και τα ρέστα ο Κυριαζίδης από την Κωνσταντοπούλου: «Αυτή να ζητήσει συγγνώμη, οι 11 λέξεις που είπα ήταν ευχή»

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνει ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα για την ανεκτίμητη προσφορά του