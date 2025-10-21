«Εκρηκτική» είναι η κατάσταση που επικρατεί σε δημοτικά σχολεία της Αττικής, καθώς η ξαφνική απόφαση του υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τμήματα, έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από πλευράς δασκάλων, αλλά και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Ενδεικτικό του τι συμβαίνει είναι ότι στη μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, κυριάρχησε το αίτημα «Καμία συγχώνευση – κάλυψη όλων των αναγκών».

Εκπαιδευτικοί και γονείς κατήγγειλαν το γεγονός ότι μπροστά στην είσοδο της Διεύθυνσης είχαν παραταχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας (ΟΠΚΕ + ΜΑΤ) για να αντιμετωπίσουν τις δίκαιες διεκδικήσεις που αφορούν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών τους.

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή, που η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τεράστια κενά, που πολλοί μαθητές δεν έχουν την αναγκαία παράλληλη στήριξη, που οι υποδομές μόνο ως σύγχρονες δεν χαρακτηρίζονται, που υπάρχουν κόφτες στα ολοήμερα και που υπάρχουν μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, Ενώσεις Γονέων του κέντρου της Αθήνας καταγγέλλουν την προώθηση αντιπαιδαγωγικών συμπτύξεων τμημάτων με στόχο τους 25 μαθητές, σε τουλάχιστον 11 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α’ Αθήνας.

Συγχωνεύουν τουλάχιστον 15 τμήματα σε 12 δημοτικά σχολεία

Χειρότερη είναι η εικόνα που μας μετέφερε η εκπαιδευτικός από τον Σύλλογο Π.Ε «Αριστοτέλης», κα Ντίνα Ρέππα, καθώς σύμφωνα με την ίδια, συγχωνεύουν τουλάχιστον 15 τμήματα σε 12 δημοτικά σχολεία της Αθήνας.

Όπως είπε «όλα αυτά συμβαίνουν γιατί το υπουργείο θέλει να εξοικονομήσει χρήματα, αφού δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έτσι, προχωρά στη λογική των συγχωνεύσεων αδιαφορώντας και αγνοώντας τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τους εκπαιδευτικούς».

Επιπλέον, η κα Ρέππα σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, ενώ ανέφερε ότι τα κενά στα σχολεία είναι τεράστια. «Δυστυχώς πάμε στη λογική των 25 μαθητών ανά τμήμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δάσκαλος να μπορεί να ανταπεξέλθει σε τόσα παιδιά, μερικά εκ των οποίων αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης;», αναρωτήθηκε.

Παραμένοντας όμως στο πρόβλημα που καταγράφεται με την παράλληλη στήριξη, τόνισε ότι το καλοκαίρι η κυβέρνηση άλλαξε τη νομοθεσία και πλέον υπάρχει μόλις 1 ένας δάσκαλος ανά τμήμα, ανεξάρτητα με τα πόσα παιδιά τη χρειάζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στην κατοχή του, το topontiki.gr, σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας, υπάρχει τμήμα της πέμπτης τάξης με 4 παιδιά τα οποία χρειάζονται παράλληλη στήριξη και υπάρχει μόνο 1 δασκάλα.

Η κα Ρέππα υποστήριξε ότι με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η κυβέρνηση αναστατώνει οικογένειες και παιδιά. «Μάλλον δεν καταλαβαίνουν ότι καταστρέφουν τη σχέση μαθητή-δασκάλου. Θα δημιουργηθεί αναστάτωση στα παιδιά όταν ξαφνικά αλλάζουν τμήμα και δάσκαλο. Τα παιδιά χτίζουν μια σχέση και με τις συγχωνεύσεις αλλάζουν όλα. Όταν σε ένα τμήμα υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (αυτισμός, ΔΕΠΥ, νοητική υστέρηση), σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερο προσοχή και χρόνο για να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα σύνολο και να είναι αποδεκτά από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Με αυτό που κάνουν απομονώνουν τα συγκεκριμένα παιδιά και κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών».

Πάνω από 700 κενά στην Α’ Αθήνας

Όσον αφορά τις ελλείψεις που καταγράφονται στην Αττική, αποκάλυψε ότι στην Α’ Αθήνας υπάρχουν 7.500 άτομα σε προσωπικό, ενώ τα κενά ξεπερνούν τα 700. «Υπάρχουν πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη, υπάρχουν τάξεις που τα παιδιά δεν κάνουν Αγγλικά, ενώ θα υπάρχει τμήμα που θα συγχωνευθεί με 25 παιδιά και μέσα σε αυτό καταγράφονται 9 διαγνώσεις!».

«Αυτό που κάνει το υπουργείο είναι παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έγκλημα. Στις τάξεις γονέων και εκπαιδευτικών επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, αλλά και αντιδράσεις. Όλο αυτό έγινε πολύ ξαφνικά και το μάθαμε μέσω… excel. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση ή προετοιμασία», συμπλήρωσε.

