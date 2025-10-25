«Φώφη, λείπεις»: Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά

Μια συγκινητική ανάρτηση για τα τέσσερα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο της συζύγου του, Φώφης Γεννηματά, έκανε ο Ανδρέας Τσούνης.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά. Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η πολιτική της παρακαταθήκη για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία, καθαρή προοδευτική ταυτότητα και ενότητα του χώρου», αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας», επισημαίνει.

»Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις…», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Σοφιανός: «Ο κόσμος θα συνεχίσει να διαδηλώνει μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Γεωργιάδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Η εικόνα ενός μνημείου πρέπει να είναι η δέουσα – Ο Ρούτσι έκανε απεργία και η εκταφή ακόμα δεν έχει γίνει

Δούκας για Γεννηματά: «Το παράδειγμά της μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία»