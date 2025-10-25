«Φώφη, λείπεις»: Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια συγκινητική ανάρτηση για τα τέσσερα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο της συζύγου του, Φώφης Γεννηματά, έκανε ο Ανδρέας Τσούνης.
«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά. Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η πολιτική της παρακαταθήκη για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία, καθαρή προοδευτική ταυτότητα και ενότητα του χώρου», αναφέρει στην ανάρτησή του.
«Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας», επισημαίνει.
»Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις…», καταλήγει.
