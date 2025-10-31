search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 07:38
Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

31.10.2025 06:40

Podcast – Ρίο ντε Τζανέιρο: Στο απέραντο χρυσό των μπαΐας

31.10.2025 06:40
podcast-kexagias-site-1

Μετά τις φαβέλες, όπου μας αποκαλύφθηκε  η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έφθασε η ώρα να γνωρίσουμε τη λάμψη των απέραντων παραλιών, των μπαΐας, όπως ονομάζονται.

Κοπακαμπάνα και Ιπανέμα αποτελούν τις πλέον γνωστές από τις 23 που μετράει η πόλη. Κι αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι πρόκειται για τις μόνες παραλίες μπλεγμένες με τον αστικό ιστό, σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί την ιδιομορφία αυτού του παραδεισένιου τοπίου. Εκεί όπου όλες οι φυλές, όλα τα χρώματα, αναμειγνύονται στο όνομα του μεγαλύτερου πάρτι, που γνωρίζει αυτός ο πλανήτης.

Όσο περνάει η μέρα, αυτοί που θέλουν να απολαύσουν τα τεράστια κύματα, τις μουσικές, το γλέντι αρχίζουν να πυκνώνουν την παρουσία τους, ίδια με τους κόκκους της λευκής άμμου. Διότι αυτό το χρώμα είναι το σήμα κατατεθέν των παραλιών, όπως και τα παντός τύπου σώματα και χρώματα, που τις συνθέτουν.

Κορυφαία  όλων η Ιπανέμα, η αμμουδιά όσων λατρεύουν την body culture. Όλη μέρα άθληση, χορός, γυμναστική. Το βασίλειο του «φαίνεσθαι» έχει την Ιπανέμα για πρωτεύουσά του. Και παντού μουσικές, πολλές μουσικές, που κατρακυλούν από τις φαβέλες για να διαδοθούν και να αποτελέσουν την απάντηση στο RnB της Δύσης.

