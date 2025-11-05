Δίκη Novartis: Για τις 10 Νοέμβριου διακόπηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Για τις 10 Νοεμβρίου διακόπηκε από το ΣΤ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Οι Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σχετικά με τους ισχυρισμούς τους ως «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από την φαρμακοβιομηχανία.

Η δευτεροβάθμια δίκη προσδιορίστηκε ταχύτατα καθώς τον προσεχή Φεβρουάριο παραγράφονται τα αδικήματα.

Το δικαστήριο αρνήθηκε να δώσει αναβολή που αιτήθηκε δια του συνηγόρου του Ιπποκράτη Μυλωνά, ο κατηγορούμενος Φιλίστορας Δεστεμπασίδης. Ο κ. Μυλωνάς, επικαλέστηκε νοσηλεία του κατηγορούμενου, λόγω χειρουργικής επέμβασης.

Στη δίκη θα παρίστανται, όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, προς υποστήριξη της κατηγορίας τα πολιτικά και άλλα πρόσωπα που είχαν μηνύσει τους δύο κατηγορούμενους για όσα υποστήριξαν σε βάρος τους ως προστατευόμενοι μάρτυρες.

Έτσι σήμερα (5/11) επανέλαβαν την παράσταση εναντίον των «Σαράφη» και «Κελέση» οι Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας και η σύζυγος του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς καθώς και ο Νίκος Μανιαδάκης.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν ο Γιάννης Στουρνάρας και η σύζυγος του, καθώς και ο Άκης Σκέρτσος, μάρτυρας στην υπόθεση.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η πρώτη δίκη ολοκληρώθηκε με καταδίκη των δύο κατηγορουμένων σε ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη επιβλήθηκε ποινή 25 μηνών και στην Μαρία Μαραγγέλη 33 μηνών.

