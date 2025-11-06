search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:52
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 17:53

Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες Σούντγκρεν για τα «στημένα»

06.11.2025 17:53
sudgren

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, μετά την καταγγελία του Σουηδού ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν για χειραγωγημένα παιχνίδια στα περυσινά πλέι – άουτ της Σούπερ Λιγκ και ειδικότερα για τις αναμετρήσεις ανάμεσα στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί η συγκεκριμένη καταγγελία κι εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος εμπλεκόμενων προσώπων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική έρευνα των Σερρών θα έχει ως αντικείμενο το σκέλος της καταγγελίας που αφορά την αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Πανσερραϊκό (για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό με γηπεδούχο την ομάδα της Μαγνησίας αρμοδιότητα έχει η Εισαγγελία του Βόλου). Η καταγγελία του Σουηδού ποδοσφαιριστή, που αγωνιζόταν πέρσι με την φανέλα του Βόλου, έγινε σε podcast της πατρίδας του. 

Με ανακοινώσεις τους, τόσο η ΠΑΕ Βόλος όσο και η ΠΑΕ Πανσερραϊκός γνωστοποίησαν ότι κινήθηκαν με μηνύσεις εναντίον του 35χρονου αθλητή για συκοφαντική δυσφήμιση. 

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Εφιάλτης στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα

Ποδόσφαιρο: Ξύλο με μπουνιές και κλωτσιές σε αγώνα της Β’ ΕΠΣΑ

Ρονάλντο: Σύντομα θα αποσυρθώ – Θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

6721462
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός – LIVE ο κρίσιμος αγώνας του Europa League

exxonmobil simfonia ellada – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με την αμερικανική ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

fysiko aerio 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξανά επί τάπητος ο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας και Κύπρου

stefanoudakis kriti mantinada 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχει και αυτή η Κρήτη: Η μαντινάδα που αφοπλίζει την… οπλοκατοχή και τα σπάει στα σόσιαλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:51
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

6721462
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός – LIVE ο κρίσιμος αγώνας του Europa League

exxonmobil simfonia ellada – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με την αμερικανική ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

1 / 3