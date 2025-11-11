search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:04
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 15:23

Λαχάνιασε ο Τζόκοβιτς για μία φωτογράφιση: «Οταν πας στις 16:52 και η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00…» (video)

11.11.2025 15:23
djokovic-akropoli

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλησε να κάνει μια φωτογράφηση με το τρόπαιο στην Ακρόπολη, όμως χρειάστηκε να κάνει… σπριντ στην ανηφόρα για να προλάβει.

Στην φωτογράφιση, κατά την οποία έβαλε και με φώτοσοπ σκυλιά Δαλματίας για τα 101 τρόπαια της καριέρας του, πήγε λίγο καθυστερημένα καθώς είχε στη διάθεσή του μόλις… 8 λεπτά για να προλάβει να ανέβει στη κορυφή και να τραβήξει τις φωτογραφίες.

«Οταν θέλεις να βγάλεις εμβληματικές φωτογραφίες με το τρόπαιό σου στις 16:52, αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 5…» γράφει στο βίντεο που ανέβασε στο tiktok.

@djokernole When you want to take iconic photos with your trophy at 4.52pm but The Acropolis closes at 5 😬 #tennis #athens #greece ♬ original sound – Novak Djokovic

Το συνόδευσε με μουσική από τον… Ρόκι, καθώς η φωτογράφιση εξελίχθηκε σε… προπόνηση αφού έπρεπε με τα πολιτικά του ρούχα να πάρει την ανηφόρα τρέχοντας, κρατώντας και το τρόπαιό του από το τουρνουά της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Παρί, αρχίζει η «διαβολοβδομάδα» του Παναθηναϊκού

Τραγωδία στο ATP Finals στο Τορίνο: Νεκροί δύο θεατές

Απίθανη γκολάρα εν μέσω… χιονοθύελλας στον τελικό του πρωταθλήματος Καναδά (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέσβης ή πρέσβειρα» ; Τελικά πώς πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

imamoglou-345
ΚΟΣΜΟΣ

Διώκεται για 142 αδικήματα ο Ιμάμογλου – Η τουρκική δικαιοσύνη δημοσίευσε τη δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:04
byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

1 / 3