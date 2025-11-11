Λαχάνιασε ο Τζόκοβιτς για μία φωτογράφιση: «Οταν πας στις 16:52 και η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00…» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλησε να κάνει μια φωτογράφηση με το τρόπαιο στην Ακρόπολη, όμως χρειάστηκε να κάνει… σπριντ στην ανηφόρα για να προλάβει.
Στην φωτογράφιση, κατά την οποία έβαλε και με φώτοσοπ σκυλιά Δαλματίας για τα 101 τρόπαια της καριέρας του, πήγε λίγο καθυστερημένα καθώς είχε στη διάθεσή του μόλις… 8 λεπτά για να προλάβει να ανέβει στη κορυφή και να τραβήξει τις φωτογραφίες.
«Οταν θέλεις να βγάλεις εμβληματικές φωτογραφίες με το τρόπαιό σου στις 16:52, αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 5…» γράφει στο βίντεο που ανέβασε στο tiktok.
@djokernole When you want to take iconic photos with your trophy at 4.52pm but The Acropolis closes at 5 😬 #tennis #athens #greece ♬ original sound – Novak Djokovic
Το συνόδευσε με μουσική από τον… Ρόκι, καθώς η φωτογράφιση εξελίχθηκε σε… προπόνηση αφού έπρεπε με τα πολιτικά του ρούχα να πάρει την ανηφόρα τρέχοντας, κρατώντας και το τρόπαιό του από το τουρνουά της Αθήνας.
Διαβάστε επίσης:
Euroleague: Με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Παρί, αρχίζει η «διαβολοβδομάδα» του Παναθηναϊκού
Τραγωδία στο ATP Finals στο Τορίνο: Νεκροί δύο θεατές
Απίθανη γκολάρα εν μέσω… χιονοθύελλας στον τελικό του πρωταθλήματος Καναδά (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.