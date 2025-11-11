Λαχάνιασε ο Τζόκοβιτς για μία φωτογράφιση: «Οταν πας στις 16:52 και η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00…» (video)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλησε να κάνει μια φωτογράφηση με το τρόπαιο στην Ακρόπολη, όμως χρειάστηκε να κάνει… σπριντ στην ανηφόρα για να προλάβει.

Στην φωτογράφιση, κατά την οποία έβαλε και με φώτοσοπ σκυλιά Δαλματίας για τα 101 τρόπαια της καριέρας του, πήγε λίγο καθυστερημένα καθώς είχε στη διάθεσή του μόλις… 8 λεπτά για να προλάβει να ανέβει στη κορυφή και να τραβήξει τις φωτογραφίες.

«Οταν θέλεις να βγάλεις εμβληματικές φωτογραφίες με το τρόπαιό σου στις 16:52, αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 5…» γράφει στο βίντεο που ανέβασε στο tiktok.

Το συνόδευσε με μουσική από τον… Ρόκι, καθώς η φωτογράφιση εξελίχθηκε σε… προπόνηση αφού έπρεπε με τα πολιτικά του ρούχα να πάρει την ανηφόρα τρέχοντας, κρατώντας και το τρόπαιό του από το τουρνουά της Αθήνας.

