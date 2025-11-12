Συναγερμός στη Νίκαια: Πυρπόλησαν ΙΧ σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού – Εντοπίστηκε και χειροβομβίδα (video)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11) στη Νίκαια, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο των φυλακών Κορυδαλλού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον αρχιφύλακα των φυλακών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Παράλληλα, σε πολύ κοντινό σημείο εντοπίστηκε και χειροβομβίδα, σύμφωνα με την ενημέρωση προς την ΕΛΑΣ.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος κατάφερε να σβήσει μόνος του τη φωτιά, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο, στον προαύλιο χώρο πολυκατοικίας.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο.

H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

