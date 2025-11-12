search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 07:59

Συναγερμός στη Νίκαια: Πυρπόλησαν ΙΧ σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού – Εντοπίστηκε και χειροβομβίδα (video)

12.11.2025 07:59
teem_arxeio
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11) στη Νίκαια, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο των φυλακών Κορυδαλλού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον αρχιφύλακα των φυλακών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Παράλληλα, σε πολύ κοντινό σημείο εντοπίστηκε και χειροβομβίδα, σύμφωνα με την ενημέρωση προς την ΕΛΑΣ.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος κατάφερε να σβήσει μόνος του τη φωτιά, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο, στον προαύλιο χώρο πολυκατοικίας.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο.

H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Ηλιοφάνεια και σταθερές θερμοκρασίες μέχρι την Κυριακή – Μικρή ανάπαυλα μετά τις ακραίες βροχές στο Αιγαίο

Νεκρός 70χρονος άνδρας στον Πειραιά – Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις Βρυξέλλες ως την Αθήνα, η στεγαστική κρίση απειλεί μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων

via_anilikon_new
ΥΓΕΙΑ

Στοιχεία – σοκ από την ΠΟΕΔΗΝ για τη βία ανηλίκων: 2.000 παιδιά θύματα ξυλοδαρμού νοσηλεύονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:45
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

1 / 3