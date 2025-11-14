Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για πιστόλια και περίστροφα – Ποινικοποιούνται οι μπαλωθιές

Στο μακελειό στα Βορίζια, τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή, αλλά και στον χαρακτηρισμό δύο ελληνικών ομάδων Antifa ως «τρομοκρατικές» από τις ΗΠΑ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση δολοφονίας στα Βορίζια. Έχουν συλληφθεί όσοι συμμετείχαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προσθέτοντας ότι «Έχουν μαζευτεί πολλά όπλα… Έχουν συλληφθεί όλοι».

«Υπάρχει το θέμα των όπλων. Αυτό έχει δύο πτυχές: Η μια πλευρά είναι η νομοθετική, θα πάω στην Κρήτη τις επόμενες μέρες και θα ανακοινώσω πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία και να περιορίσει την οπλοκατοχή την παράνομη. Από την άλλη πλευρά, έχει ένα σχέδιο για επιχειρήσεις στοχευμένες, έτσι ώστε μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα, να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο συγκεκριμένο μέρος. Η Κρήτη δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στον Ψηλορείτη, βόρεια του Ψηλορείτη και νότια που είναι η Καμάρες και τα Βορίζια», τόνισε μιλώντας για την παράνομη οπλοκατοχή.

«Μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός για τα πολεμικά όπλα. Τώρα εντάσσονται στις αυστηρές ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα. Το δεύτερο είναι οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμους. Αυτό ποινικοποιείται και με ευθύνη εκείνου που κάνει την κοινωνική εκδήλωση», σημείωσε ο ίδιος.

«Οι Antifa στην Ελλάδα είναι ακτιβιστές, δεν έχουν τρομοκρατική δράση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για τη συμπερίληψη των δύο Antifa ομάδων που δρουν στην Ελλάδα, σε λίστα των ΗΠΑ με τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Μια τέτοια ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατική εφόσον προβαίνει σε εκρήξεις, σε δολοφονικές ενέργειες και σε μια σειρά από παράνομες δραστηριότητες. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει το δημοσίευμα, αντιλαμβάνομαι όμως ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αντιμετωπίσουν αυστηρά τους Antifa που έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Όπου υπάρχει δραστηριότητα που υπερβαίνει του νόμου και μπαίνει στα χωράφια της δραστηριότητας των εκρήξεων, της χρήσης όπλων και της βίας, προφανώς είναι τρομοκρατική», σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Οι Antifa υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, και στην Ελλάδα, όπου μέχρι σήμερα έχουμε μόνο μια δραστηριότητα ακτιβιστών, χωρίς τρομοκρατική δράση», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος – Θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα

Και ο Τσακαλώτος απαντά σε Χαρίτση: Προϋπόθεση για το δημοψήφισμα να έχει ιδρυθεί το κόμμα με το οποίο θα συμμαχήσουμε

Να ισοσκελίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί η ΝΔ – Η καταγγελία Λαζαρίδη και τα πυρά από Γερουλάνο και Γιαννούλη