Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ «καρφώθηκε» σε κολόνα και τυλίχθηκε στις φλόγες – Σώα η οδηγός (video)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) στη Θεσσαλονίκη, με ένα ΙΧ να τυλίγεται στις φλόγες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 04:30, όταν αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα, στην είσοδο της Νεοχωρούδας.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το όχημα πήρε φωτιά και κατέληξε ολοσχερώς καμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημα την τελευταία στιγμή, πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατέσβησαν τη φωτιά, χωρίς να κινδυνεύσουν άλλα άτομα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία την Τετάρτη – Σκόνη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Ο Μαρτίκας έδινε στον εντολέα μου χρήματα για να τα παίξει στη ρουλέτα», λέει ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού