Η εξέγερση των δημάρχων: Ζητούν πόρους και αρμοδιότητες, κλείνουν τους δήμους στις 16 Δεκεμβρίου – Ο ρόλος του Δούκα και η στάση Κωνσταντέλλου

Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μεγαλύτερη «πίτα» από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και αρμοδιότητες, που να ενισχύουν την αυτοτέλεια και τον αναβαθμισμένο ρόλο τους, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη, είναι οι δήμαρχοι της χώρας.

Ενόψει μάλιστα της σχετικής συζήτησης στη Βουλή και με δεδομένο ότι οι οικονομικές «τρύπες» ολοένα και μεγαλώνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα σκληρό μπρα ντε φερ ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους τοπικούς άρχοντες, καίτοι η ΝΔ έχει εκλέξει την πλειονότητα των δημοτικών αρχών στο 2023.

Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει μόλις 2,6 δισεκατομμύρια και στην ΚΕΔΕ είναι στα… κάγκελα καθώς τα έξοδα έχουν αυξηθεί (κυρίως λόγω ενεργειακού κόστους και αυξήσεις μισθών) και την ίδια ώρα κρίσιμα έργα που πρέπει να γίνουν, μένουν στο συρτάρι καθώς ήδη οι δήμοι έχουν δει τους κρατικούς πόρους να μειώνονται σε 32,3% τα τελευταία 15 χρόνια.

Αν και τα 2/3 των δήμων είναι σε στελέχη ή πρόσωπα που υποστηρίζει η ΝΔ (όπως και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ) αντιλαμβάνονται πλέον όλοι πως η κατάσταση χρίζει άμεσης αντίδρασης και το πρώτο βήμα έγινε από την… νίκη του Χάρη Δούκα στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έπεισε ακόμη και τους «γαλάζιους» ότι πρέπει να πάρουν πάνω τους την κατάσταση γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση οδηγείται στο χείλος του γκρεμού. Με δεδομένο πως 2 στους 3 δημάρχους είναι της γαλάζιας παράταξης, η οριακή επικράτηση Κυρίζογλου (92-89) μεταφράζεται σε ήττα για τη ΝΔ καθώς ο Δούκας τους έπεισε σε εκείνη την σαρωτική ομιλία του στις αρχές Νοεμβρίου. Αν μάλιστα το ΚΚΕ δεν κατέβαινε με δικό του ψήφισμα, τότε η επικράτηση Δούκα θα ήταν δεδομένη. Σε κάθε περίπτωση κατάφερε πάντως να ενοποιήσει τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

Το αντάρτικο Δούκα

«Είμαστε χειρότερα από πέρσι. Η κατάσταση των Δήμων δεν βελτιώθηκε. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν διόρθωσε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, αλλά έβαλε σε εφαρμογή νέα μέτρα υποβάθμισης του θεσμού και υπονόμευσης των Δήμων. Όταν η κυβέρνηση δεν μας ξεχνούσε επιδεικτικά, ασχολούταν μαζί μας για να μας κάνει φτωχότερους σε πόρους και αρμοδιότητες», τόνισε, ενώ σε άλλο σημείο καταφέρθηκε εναντίον και της ΚΕΔΕ.

«Δεν απαντά στις αγωνίες και τις προσδοκίες μας, μια Κεντρική Ένωση Δήμων που δεν σέβεται τις αποφάσεις της, που τείνει να εξελιχθεί σε κλαμπ συζητήσεων που εκτονώνει τη δυσαρέσκεια και δεν αναλαμβάνει καμία δράση. Και σας ερωτώ, εφαρμόσαμε τις αποφάσεις του περσινού μας Συνεδρίου; Προχωρήσαμε – όπως σχεδόν ομόφωνα είχαμε σχεδιάσει – σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των δημοτών μας; Τίποτα δεν κάναμε».

Μεταξύ άλλων, ο Χάρης Δούκας είχε κάνει λόγο ακόμη και για συμβολικό λουκέτο στους Δήμους προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση στη κυβέρνηση και είναι ένα σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων στη ΚΕΔΕ. Οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι είναι υπό πίεση από τους πολίτες και στην Αλεξανδρούπολη γύρισαν -αρκετοί από αυτούς- τη πλάτη στη κυβέρνηση…

Ο Χάρης Δούκας, ο Λάζαρος Κυρίζογλου και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Το γαλάζιο ρήγμα και η δυναμική παρέμβαση Κωνσταντέλλου

Το θέμα είναι ότι εντός της γαλάζιας παράταξης αναπτύσσονται έντονες αμφισβητήσεις και διαφωνίες για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, που η κόντρα προκαλεί την παρέμβαση της κομματικής ηγεσίας της ΝΔ. Ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας και άλλα στελέχη επιχειρούν τις τελευταίες ημέρες να κατευνάσουν τα πράγματα και να αποτρέψουν τις κινητοποιήσεις. Όμως μία μεγάλη μερίδα γαλάζιων δημάρχων, με επικεφαλής τον πιο ισχυρό στην πραγματικότητα παράγοντα αυτής της πλευράς, τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο διαμηνύει ότι δεν έχουν καμία διάθεση να διαδραματίσουν ρόλο κομπάρσου, εισπράττοντας το κόστος για κυβερνητικά λάθη.

Ο δήμαρχος Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης έπαιξε μεν καθοριστικό ρόλο στην Αλεξανδρούπολη, συμμαζεύοντας τα κομμάτια της γαλάζιας παράταξης, ώστε να μην διασυρθεί στη σχετική ψηφοφορία, αλλά είναι αποφασισμένος να θέσει τα αιτήματα, που απασχολούν τους πάντες, έστω και αν αυτό προκαλεί δυσφορία σε κάποιους κυβερνητικούς κύκλους.

Επιβίωση

Αυτό που ζητούν οι δήμαρχοι, είναι η επιβίωση των δήμων και παράλληλα να προχωρήσουν όλα τα απαραίτητα έργα (αναπτυξιακά προγράμματα, να λειτουργήσουν οι τοπικές υποδομές, να αναβαθμιστούν σχολεία) και να γίνει μια πιο εύκολη διαχείριση όλων των αναγκών στις τοπικές κοινωνίες.

Ήδη τα αιτήματα έχουν πάει στο γραφείο του Κώστα Σκρέκα, ενώ αναμένεται να γίνουν και επαφές με πολιτικούς αρχηγούς τις επόμενες ημέρες καθώς στις 17 Δεκεμβρίου ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Μία ημέρα πριν μάλιστα, – στις 16 Δεκεμβρίου – έχουν δηλώσει πως θα κλείσουν συμβολικά το κοινοβούλιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την φτωχή χρηματοδότηση των δήμων.

